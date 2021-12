Por el Torneo Regional Amateur, la zona Cuyo ingresó en la etapa de definición cuando restan dos fecha y todos los equipos cuentan con posibilidades de pasar de fase, donde lo hará el primero y segundo equipo clasificado en sus respectivas zonas.

El miércoles disputarán la quinta fecha y cierran el fin de semana con al última fecha de la etapa clasificatoria. Cabe recordar que los ubicados en el primer y segundo lugar, de todas las zonas y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de todas las zonas, serán quienes pasen de fase.

En la Zona 3, Fadep (escolta con 7 puntos) derrotó al líder San Martín 1-0 y frenó al León del Este que suma 9 unidades. En tanto, Gutiérrez SC y Talleres empataron 2-2 y complicaron sus posibilidades para clasificar a la siguiente fase.

Por la Zona 4, Independiente de Calle Larga está prácticamente clasificado luego de derrotar 2-1 a Sp. Balloffet. Deportivo Malargüe derrotó de local 1-0 a Vialidad Nacional y pelea la clasificación con Balloffet.

La Zona 5 está que arde. Luego del triunfo de Argentino de visitante 2-1 sobre Pacífico todo se igualó en las posiciones, teniendo en cuenta, además, el triunfo de visitante de El Porvenir sobre Ferro CO por 1-0.

Resultados y próxima fecha

Zona 3: Fadep 1, Atl. San Martín (San Martín) 1; Andes Talleres 2, Gutiérrez SC 2. Próxima fecha: El miércoles 8: Gutiérrez SC vs. Fadep y San Martín vs. A. Talleres.

Zona 4: Sp. Ballofet (San Rafael) 1, Independiente (Calle Larga) 2; Dep. Malargüe 1, Vialidad Nacional (Malargüe) 0. Próxima fecha, mañana martes 7: Independiente (CL) vs. Dep. Malargüe y Vialidad Nacional vs. Balloffet.

Zona 5: Ferro CO (Gral. Alvear) 0, Sp. El Porvenir (San Rafael) 1; Sp. Club Pacífico (Gral. Alvear) 1, Argentino (General Alvear) 2. Próxima fecha, mañana martes 7: Sp. El Porvenir vs. SC Pacífico y Sp. Argentino vs. Ferro CO.

Posiciones Zona Cuyo

El miércoles juegan la 5ta. fecha y definen el fin de semana

Próximo partido

Reglamento

Fase Clasificatoria: Primera Ronda: Está integrada por 7 zonas de 4 equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de todas las zonas (Total: 16 equipos).

Segunda Ronda (18 y 22 de diciembre): Está integrada por los 16 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 8 ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda (9 y 16 de enero 2022): Estará integrada por 8 equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 4 ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda (23 y 30 de enero 2022): Estará integrada 4 equipos clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 2 ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda (6 y 13 de febrero de 2022): Estará integrada por 2 equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.

Definiciones (etapa clasificatoria, primera, segunda y tercera ronda)

* Cuando la disputa se llevara a cabo por el sistema de puntos ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego.

* En caso de existir igualdad en puntos al término de la Etapa Clasificatoria, a los efectos de establecer una clasificación se aplicará lo previsto en el punto siguiente (13).

* En favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Zona en cuestión contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

* Si por aplicación de algunos de los puntos precedentes se definieran posiciones en forma parcial (cuando el empate es entre 3 o más clubes), se comenzará nuevamente a definir las posiciones en el orden establecido en este articulo.

* En caso de no existir definición por este sistema se deberá recurrir a la tabla general, contabilizándose la totalidad de los partidos disputados en la Zona en cuestión, en el siguiente orden:

d) mayor diferencia de goles.

e) mayor cantidad de goles a favor.

f) mayor cantidad de goles como visitante.

Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario.

g) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.

* En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de la Etapa Clasificatoria, y a los efectos de establecer la clasificación de los mejores equipos ubicados en el segundo/tercer lugar, según la zona de la región en cuestión, se aplicará el siguiente sistema:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante; y,

d) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las 48 horas.