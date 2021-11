El próximo 21 de noviembre comienza al torneo Regional Amateurs organizado por el Consejo Federal de AFA, con la participación de los equipos clasificados en cada provincia.

Representando a la Liga Mendocina de Fútbol jugarán: Atlético Club San Martín y F.A.Dep (Fundación Amigos por el Deporte) están clasificados por haber obtenido una licencia de invitación. Además, Gutiérrez SC ganó el Torneo Transitorio 2020/21 y Andes Talleres empató 2-2 con Gutiérrez SC y fue el mejor ubicado en la Zona Campeonato del torneo local.

En tanto, también están clasificados los equipos del Sur de Mendoza: Argentino (General Alvear), Ferro CO (General Alvear), Sport Club Pacífico (General Alvear) (licencia 2021), Sp. Balloffet (San Rafael), Independiente (Calle Larga), Sp. El Porvenir (San Rafael) (licencia 2021), Dep. Malargüe, Vialidad Nacional (Malargüe).

La región Cuyo está dividida por provincias, Mendoza, San Juan y San Luis quienes cuentan con sus respectivos equipos participantes. A su vez, cada provincia está dividida en subzonas que competirán entre sí.

Mendoza: Atl. San Martín (licencia 2020), F.A.DEP. (Carrodilla - Luján de Cuyo) (licencia 2020), Gutiérrez SC, Andes Talleres (Godoy Cruz), Argentino (General Alvear), Ferro CO (General Alvear), Sport Club Pacífico (General Alvear) (licencia 2021), Sp. Balloffet (San Rafael), Independiente (Calle Larga), Sp. El Porvenir (San Rafael) (licencia 2021), Dep. Malargüe, Vialidad Nacional (Malargüe).

San Juan: Sp. Del Carril de Villa San Martín, Peñaflor (Villa Don Bosco), Angaqueros del Sud (Dos Acequias), Hipólito Yrigoyen (Santa Lucía), Trinidad de San Juan (licencia 2020), Juventud Alianza (Santa Lucía), Colón Junior y San Martín (Rodeo).

San Luis: Fed. San Luiseña confirmar (Se define 11/11/2021, e/ ATE II de Villa Mercedes o EFI Juniors de San Luis), Dep. Naschel Unidos (Naschel), Gral. San Martín (Villa de Merlo), Sp. Pueyrredón (Villa Mercedes), Alianza Futbolística (Villa Mercedes), J. Newbery (Villa Mercedes) (licencia 2020), G.E.P.U., Gimnasia Pedernera Unidos (San Luis) y Huracán (San Luis).

Mendoza: zonas, equipos y primera fecha

La provincia de Mendoza tendrá tres zonas. La 3 está integrada por equipos el Gran Mendoza, mientras que la 4 participan los equipos de San Rafael y Malargüe. En la 5 participarán los equipos de General Alvear.

Zona 3: Atl. San Martín, F. A. DEP. Gutiérrez SC y Andes Talleres. Fecha 1: (domingo 21 de noviembre): Atl. San Martín vs. FADep y Gutiérrez SC vs. A. Talleres.

Zona 4: SP. Balloffet, Independiente de Calle Larga, Deportivo Malargüe y Vialidad Nacional. Fecha 1: Independiente Cl vs. Balloffet y Vialidad Nacional vs. Dep. Malargüe.

Zona 5: SC Pacífico, Argentino, Ferro CO y El Provenir. Fecha 1: El Porvenir vs. Ferro CO y Argentino vs. Pacífico.

Fase Clasificatoria: Primera Ronda: Está integrada por 7 zonas de 4 equipos cada una. Se disputará por el sistema de puntos, todos contra todos, en partidos de ida y vuelta, uno en cada sede.

Clasifican a la Segunda Ronda los ubicados en el primer y segundo lugar de todas las zonas y los dos mejores equipos ubicados en el tercer lugar de todas las zonas (Total: 16 equipos).

Segunda Ronda (18 y 22 de diciembre): Está integrada por los 16 clubes provenientes de la Primera Ronda. Se disputará por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 8 ganadores clasifican a la tercera ronda.

Tercera Ronda (9 y 16 de enero 2022): Estará integrada por 8 equipos clasificados de la Segunda Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 4 ganadores clasifican a la Cuarta Ronda.

Cuarta Ronda (23 y 30 de enero 2022): Estará integrada 4 equipos clasificados de la Tercera Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. Los 2 ganadores clasifican a la Quinta Ronda.

Quinta Ronda (6 y 13 de febrero de 2022): Estará integrada por 2 equipos clasificados de la Cuarta Ronda. Se disputara por eliminación directa a doble partido, uno en cada sede. El ganador clasifica a la Etapa Final.

Definiciones (etapa clasificatoria, primera, segunda y tercera ronda)

* Cuando la disputa se llevara a cabo por el sistema de puntos ninguno de los partidos exigirá definición, es decir, finalizarán invariablemente al cabo de los noventa (90) minutos de juego.

* En caso de existir igualdad en puntos al término de la Etapa Clasificatoria, a los efectos de establecer una clasificación se aplicará lo previsto en el punto siguiente (13).

* En favor del equipo que, considerando exclusivamente los partidos disputados en la Zona en cuestión contra aquel o aquellos con los que hubiera empatado la posición, hubiera obtenido mayor cantidad de puntos o, en caso de empate, en el siguiente orden:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante.

* Si por aplicación de algunos de los puntos precedentes se definieran posiciones en forma parcial (cuando el empate es entre 3 o más clubes), se comenzará nuevamente a definir las posiciones en el orden establecido en este articulo.

* En caso de no existir definición por este sistema se deberá recurrir a la tabla general, contabilizándose la totalidad de los partidos disputados en la Zona en cuestión, en el siguiente orden:

d) mayor diferencia de goles.

e) mayor cantidad de goles a favor.

f) mayor cantidad de goles como visitante.

Este proceso se repetirá cuantas veces sea necesario.

g) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las cuarenta (48) horas.

* En caso de existir igualdad en puntos al término de la disputa de la Etapa Clasificatoria, y a los efectos de establecer la clasificación de los mejores equipos ubicados en el segundo/tercer lugar, según la zona de la región en cuestión, se aplicará el siguiente sistema:

a) Mayor diferencia de goles.

b) Mayor cantidad de goles a favor.

c) Mayor cantidad de goles a favor como visitante; y,

d) una vez agotadas las alternativas previstas en los ítems anteriores, de persistir el empate a la finalización de la etapa o ronda la posición se definirá por medio de un sorteo a realizarse en sede del Consejo Federal, dentro de las 48 horas.