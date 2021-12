El club Almagro presentó oficialmente a Cristian Aracena como nuevo refuerzo para la próxima temporada del Nacional B. El arquero se despidió de Independiente Rivadavia hace unos días luego de haber defendido el arco de la Lepra mendocina durante 6 años.

Aracena, por medio de un video, en la página oficial del club Almagro, remarcó: “Estoy muy contento de ser jugador de Almagro, espero devolverle la confianza depositada y que apuntemos a jugar un gran torneo”.

Hace unos días, Aracena, por medio de su cuenta de Instagram se despidió de los hinchas leprosos: “¡¡Como si esa noche fuera la de ayer!! Así de presente tengo el día que me tocó defender los colores por primera vez, y fue ahí cuando entendí la inmensa responsabilidad que traía, después de muchos altibajos pude hacerla mía a esta camiseta con tanta historia, y el sueño se iba haciendo realidad, después todo lo que me regalo, fue hermoso, a tal punto de que año a año, mi cabeza seguía puesta en continuar y mi corazón más comprometido que antes”, remarcó el ex capitán Azul.

Inmediatamente, desde el club Independiente Rivadavia también lo despidieron y agradecieron por su trabajo en el arco del club mendocino.

Primera Nacional

Además, junto a Aracena fue presentado Nicolás Dematei quien también tuvo su paso por el club mendocino, aunque en esta oportunidad llega desde Agropecuario, a pedido del técnico Walter Perazzo.