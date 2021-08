El 30 de agosto es el día de Santa Rosa de Lima, y, según el dicho popular, alrededor de esta fecha ocurre una tormenta intensa.

La tormenta de Santa Rosa es una expresión singular para designar una tormenta que se espera que se desarrolle en el sudoeste de América del Sur entre los 5 días anteriores o posteriores al 30 de agosto, fecha correspondiente a la festividad católica de Santa Rosa de Lima, santa patrona de las Américas.

El nombre de la tormenta parte de una leyenda que se remonta a 1615, gracias a los poderes místicos de Isabel Flores de Oliva, que llevó a que una fuerte tormenta impida que piratas holandeses atacaran la ciudad peruana de Lima.

En Mendoza este fenómeno se hace desear, en la provincia hace más de dos meses que no llueve y los mendocinos están a la espera de la famosa tormenta.

Lamentablemente, en la provincia no está pronosticado lluvias hasta por lo menos el 5 de septiembre. “Este año no se ven tormentas cerca. Capaz que el 5 de septiembre hay algo, pero no creo que antes”, indicó Fernando Jara a diario Los Andes.

Por lo tanto, los mendocinos tendrán que esperar hasta que el pronóstico anuncie lluvias en el llano.