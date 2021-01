A raíz de una nota publicada en este medio acerca de una joven que presta servicio de remis exclusivo para mujeres desde la ilegalidad, la Cámara Empresarial del Taxista de Mendoza (CETAX) repudió el trabajo de la mujer y de tantos otros conductores de remises “truchos” de la provincia, ya que no trabajan dentro del marco de la ley.

Diego Vázquez, representante de CETAX, se comunicó con Vía Mendoza y manifestó que tanto la joven como su pareja realizan “transporte de personas desde la clandestinidad, ya que los vehículos utilizados por estas personas no están habilitados por la Secretaría de Servicios Públicos y no cumplen con las condiciones espefícicas para prestar este tipo de servicios”.

Taxis de Mendoza

Al respecto, indicó que los remiseros clandestinos no están inscriptos, no cumplen con la normativa vigente, muchas veces no tienen las técnicas correspondientes o no cumplen las medidas de seguridad requeridas. Incluso, no están inscriptos en los organismos recaudatorios por lo tanto son “evasores” y “no les garantizan cobertura a los pasajeros en el caso de un siniestro o accidente”, explicó Vázquez.

“Es larga y triste la historia que hay detrás del transporte ilegal en la provincia”, resaltó el representante de CETAX. Y agregó: “Es por eso que los taxistas desde hace años trabajamos incansablemente para combatir el transporte ilegal para de esta manera brindarle seguridad a los pasajeros. Además de que establecen una competencia desleal para el sector”.

Pocas mujeres conducen taxis en Mendoza

La historia de Daniela también captó la atención de una importante cantidad mujeres, quienes la felicitaron y aplaudieron su iniciativa, ya que consideran importante su labor.

Es que muchas de ellas resaltaron que se sienten más cómodas y seguras viajando con una mujer, ya sea porque en algún momento vivieron una situación incómoda o desagradable en un taxi, porque conocen a alguien que le pasó o siemplemente para evitar cualquier inconveniente.

Fue a partir de los cientos de comentarios que se dieron en las redes que le consultamos a Diego Vázquez de CETAX sobre la participación de las mujeres en el rubro y confirmó que es muy bajo, ya que de los alrededor de 1.500 taxis y 500 remises que prestan servicio en la provincia, aproximadamente 120 coches son conducidos por mujeres.

mujeres conductoras mujeres al volante

“En los últimos años ha sido mayor el número de mujeres que participan como conductoras. Es un rubro marcado por el varón, pero las mujeres están tomando participación y cada vez más”, dijo Vázquez.

Y explicó que cabe la posibilidad de que una mujer llame a la central de taxis y solicite una conductora femenina, pero esto dependerá de qué auto esté cerca de esa zona, independientemente de quien lo maneje, ya sea un hombre o una mujer.

Al mismo tiempo que aclaró: “No nos oponemos a que hayan personas y mujeres que quieran fomentar el transporte entre ellas, pero sí que se haga dentro de la legalidad, porque para eso está la ley”.

“Si hay una queja de un sector, si hay mujeres que no se sienten cómodas o que han pasado por alguna situación, es totalmente reprochable. Y si esto ocurre, están los medios para informarlo. Muchas veces todas las quejas que nos han llegado, lo hemos tratado de resolver y si da lugar a sancionar al chofer, o a despedirlo con causa, actuamos en consecuencia”. Y añadió: “Si no denuncian o ponen una queja, no podemos hacer nada”.