Wines of Argentina (Vinos de Argentina), o también conocido como WOFA, entidad responsable de la marca Vino Argentino, invita a participar de la subasta solidaria a total beneficio del Hospital pediátrico Dr. Humberto Notti. El evento tendrá lugar del 10 al 13 de diciembre los interesados podrán hacer sus ofertas a través de la cuenta de Instagram de @vinoparaayudar.

La subasta presentará vinos de exportación de 58 bodegas, en su mayoría pequeños productores, que formaron parte de la tradicional degustación anual de Tim Atkin, reconocido crítico de vinos. El evento expondrá a caja cerrada 20 lotes de vino, conformados por seis botellas que tienen un valor de entre USD 10 y USD 120.

Subasta solidaria de vinos WOFA

“Argentina es un país que amo. Lo he visitado desde 1992 y he escrito mi reporte anual desde 2012, así que mi cariño no ha hecho más que crecer a lo largo de los años. Me alegra que esta iniciativa permita colaborar con el trabajo del Cuerpo de Voluntarias del Hospital Humberto Notti y que, junto con las bodegas que enviaron sus vinos para mis degustaciones y el apoyo de las personas que participarán para adquirir vinos que obtuvieron más de 90 puntos, pueda retribuirle a la comunidad local parte de lo que ella me ha dado”, expresó Tim Atkin MW, al hacer referencia a la subasta.

El Cuerpo de Voluntarias es la asociación de mujeres que, desde hace más de 50 años, brinda ayuda y contención a los niños internados y sus familias. Lo recaudado se utilizará para la compra de oxímetros, estetoscopios, tensiómetros, portasueros, bandejas para enfermería, recipientes para las áreas de terapia, cirugía, cardiología y neonatología.