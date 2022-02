Sofía de Rosas continúa trabajando sobre sus objetivos a corto y mediano plazo, aunque la clasificación a los Juegos Sudamericanos de la Juventud en Rosario, es la prioridad.

Sofía, con 17 años, se está transformando en una de las referentes más jóvenes de la especialidad en Mendoza, recibió el Premio Huarpe entregado por el Círculo de Periodistas Deportivos, pero lo toma con clama, “por ahora, debo seguir trabajando duro y concentrarme en el Sudamericano, donde quiero conseguir una medalla”, le adelantó a Vía Mendoza.

Sofía de Rosas se destacó en el Triatlón Vendimia y clasificó a los Juegos Sudamericanos que se disputarán en Rosario. Foto: Gentileza Antonio Vargas

Con 6 años comenzó natación en el Club Mendoza de Regatas, pero dejó la actividad por unos años, hasta que sus entrenadores Luciano Farías y Roberto Delpodio la incentivaron una vez más.

“Los entrenadores me hablaron mucho y me aconsejaron que intentara con el triatlón, que por cierto, al principio no me gustaba mucho. Pero luego de unos seis meses de entrenamiento, me entusiasmé y comencé a transitar este camino del triatlón que me apasiona”, detalló, marcando la diferencia en relación a lo que venía desarrollando en natación: “El triatlón es aire libre, y como también me gusta la natación, combiné las tres disciplinas y estoy muy contenta con los resultados personales que estoy logrando, pero me falta mucho”, reconoció.

Sofía de Rosas estudia en el Colegio Corazón de María, cuenta con el apoyo de sus amigas, que también hacen deportes aunque no de alto rendimiento, pero la entienden y alientan por su sacrificio y dedicación.

“No vengo de una familia deportiva, pero mis padres (Diego y Ana) me apoyan en todo. Lo hicieron desde el primer momento y hoy parte del rendimiento que estoy obteniendo, se los debo a ellos”, remarcó orgullosa Sofía.

Para Sofía, el Sudamericano que se disputará en Rosario desde el 28 de abril al 8 de mayo próximo, será todo un desafío. “Había clasificado a los Juegos de Lima (Perú) pero por la pandemia de Covid, no pude ir, además, por mi edad no podré participar de los próximo Juegos Olímpicos de la Juventud, por eso, este Sudamericano es muy importante para mi, y voy en busca de una medalla”, reiteró.

Sofía de Rosas, representará a Mendoza en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Rosario. Foto: Mendozacorre

Dentro de su agenda, previo al gran desafío del Sudamericano, Sofía de Rosas competerá el 16 de abril en Formosa y luego el 24 en Mendoza.

“La planificación y entrenamientos continúan como está programado, pero sí, de forma inconsciente uno se cuida un poco en las competencias, teniendo en cuenta que el desafío máximo es el Sudamericano, pero cuando uno ya está metido en la competencia se olvida y da lo máximo”, reconoció la triatleta mendocina.

En relación a su táctica en la competencia, detalló su trabajo: “Es fundamental sacar la diferencia en natación, para luego salir del agua y mantener la diferencia con la bici y definir en la fase final”, acentuó la triatleta.

Presentación de los Juegos Sudamericanos de la Juventud Rosario 2022

Participarán 2.500 atletas en 26 deportes, representando a 15 países de Sudamérica y el Caribe. La sede será el Parque Independencia, que se transformará en el Parque Único Suramericano, un nuevo concepto de organización centralizado, que está conformado por ocho clústeres que contendrán a los distintos escenarios.