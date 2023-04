¿Se quemó o es un gran actor? Pequeño mendocino se volvió viral por tomar un mate muy caliente y su mamá lo mandó al frente

Muchas veces, los niños suelen hacer cosas graciosas cuando se los coloca delante de cámara y generan divertidas reacciones. Este fue el caso del niño mendocino que se volvió viral en las redes sociales por aparecer en un video de un evento de Maipú y simular quemarse la lengua al tomar mate. La madre del niño habló con la página Al pedo y contó la historia detrás de esta reacción.

La idea de Romina era realizar un spot para promocionar el festival de La Peña, en La Laguna El Viborón, en el departamento mendocino de Maipú. El video comienza con ella diciendo “¿querés venirte a tomar mates con nosotros?”, y luego procede a pasarle un mate a su hijo Álvaro. Pero la reacción de él al tomar la infusión fue lo que generó que el spot se volviera viral y causara gracia a cientos de usuarios en las redes.

Cuál es la historia detrás de la reacción del niño mendocino que se volvió viral

Días después de volverse viral el video del spot para el festival de La Peña, en Maipú, la página de memes “Al pedo” se comunicó con Romina, la conductora del video y mamá del niño mendocino para contar la historia detrás de la divertida reacción de su hijo.

La historia del niño mendocino que se volvió viral por quemarse tomando mate Foto: Facebook

“Yo soy la conductora de un programa de televisión que se llama La Yapa, estábamos promocionando una Peña, que la hacemos en la Laguna El Viborón el 16 de abril, y Álvaro quería participar de la promo que estábamos grabando”, comenzó explicando Romina, la madre del niño mendocino.

Romina contó que su hijo suele hacer cosas graciosas todo el tiempo, por ende, en esta ocasión, le pidió que no hiciera ninguna “tontera” en el video que debían grabar. Pero la actitud del niño fue la contraria a lo que su madre le pidió.

“Así como lo ven en el video es las 24 horas del día. Empezamos a grabar y Álvaro me hace el chiste de que se quema y yo me enojo porque estaba improvisando. Él me prometió no hacerlo más pero al volver a grabar hace el mismo chiste. Ahí fue que decidimos dejarlo”, confesó la madre del pequeño.

Días después, ambos realizaron un video agradeciendo a los que viralizaron este gracioso spot y Álvaro no se despidió sin antes invitar nuevamente a la audiencia a asistir a la Peña en La Laguna del Viborón y hacer otra más de sus “monerías”.