Rural Bike Tunuyán: se viene la revancha por un circuito rápido con falsos llanos y fincas

Se viene la revancha de Rural Bike Tunuyán, que se disputará el próximo 11 de setiembre en un nuevo circuito es rápido con falsos llanos, senderos, fincas y socavones que presentan una exigencia considerable para los participantes.

El 11 de setiembre se disputará la 15ta edición del Rural Bike de Tunuyán. Foto: @ucoeventosdeportivos

La largada se realizará en las instalaciones del club Deportivo Argentino, y las distancias serán de 35 y 70 kilómetros (1 y 2 vueltas), de forma controlada desde el interior de la cancha para salir por calle Quintana para recorrer la zona de las Pintadas, El Algarrobo y La Puntilla.

Lo importante de esta carrera o modalidad, es que tienen todos la posibilidad de participar, tanto el ciclista de Ruta, de Mtb y el ciclista socio recreativo que viene a disfrutar.

La competencia tendrá su lugar el domingo 11 de setiembre, desde las 10.30. La largada oficial se realizará por mangas y por categorías cada 3 minutos.

Habrá 27 categorías, Elite hasta varones y damas; se premiará a los 5 primeros de todas las categorías y a los 5 primeros de la general de damas y caballeros copas.

La totalidad de los corredores recibirán su medalla finisher e hidratación, además de contar con su seguro deportivo y servicio de Salud.

Las inscripciones están abiertas on line en EVENBRITE, y se han dispuesto centros físicos en toda la provincia de Mendoza:

En el Sur Scandolera y Jam Rod, en el Valle de Uco Uco Bike. Guaymallén: Todociclismo. Rodeo del Medio: Rodados Contino. Godoy Cruz: Matt Bike. Maipú: Maipuciclismo. Rivadavia y San Martín: Cycles Prisco.

Para los ciclistas que no tengan la posibilidad de acercarse a los centros físicos les presentamos la opción on line. Link Inscripciones on line: https://www.eventbrite.com.ar/e/rural-bike-tunuyan-la-revancha-mtb-2022-15ta-ed-tickets-351420968577