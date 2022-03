El 1 de junio, ocho jugadores mendocinos de Cuyis XV comenzará a cumplir el sueño mundialista, cuando se sume a los 90 integrantes de la delegación Argentina para participar del Mundial de Rugby Inclusivo que se disputará en la ciudad de Cork, Irlanda el próximo 5 de junio, competición organizada por el International Mixed Ability Sports (IMAS), ONG de Inglaterra.

Mendoza estará representada por 8 jugadores e Los Cuyis en el Mundial de Rugby Inclusivo en Irlanda. Foto: Los Cuyis

Los jugadores seleccionados, del equipo mendocino Cuyis XV son: Marcelo Goldman quien jugará para Pumpas XV, seleccionado argentino campeón del mundo, quien defenderá el título obtenido en el mundial de Vitoria-Gasteiz, España 2017.

En tanto, Jeremías Martínez, Agustín Vargas, Martín Coria y Agustín Bravo, jugaran para MARA´S (Mixed Ability República Argentina) y Roberto Cipolla, vestirá la camiseta del equipo Pumpas B, y esperan por Pedro Pizzolato.

Pero sin dudas, la nota destacada es la presencia de Analía Meraglia, quien juagará en el equipo Harle Queens Latinas, siendo de esta forma, la primera vez en la historia del mundial de Mixed Ability que se presentan equipos femeninos a disputar un mundial de mixed ability. Estarán acompañados por la doctora Julia Montilla.

El Mundial de Irlanda comenzará el domingo 5 de junio con la presentación oficial de las 28 delegaciones representando a Argentina, Irlanda, Inglaterra, Gales, Escocia, Italia, España, Canadá, Bélgica, Ecuador y Chile. Están presentes 4 equipos femeninos y 24 masculinos. Los partidos se disputarán el lunes 6, martes 7, jueves 9 y viernes 10, mientras que el miércoles 8, tendrá lugar el Congreso Académico con la participación de la Unión Europea, La Unesco, Universidad de Cork de Leeds y de Salamanca entre otros.

Marcelo Goldman: “Es una gran responsabilidad representar a Mendoza”

Marcelo Goldman (izq) remarcó la responsabilidad que tienen los jugadores que irán al Mundial de Irlanda, representando a Mendoza y Argentina. Foto: Los Cuyis

Marcelo Goldman, describió el momento que viven en estos días: “Estamos realmente felices y ansiosos por la envergadura que tiene este nuevo desafío. Son 5 años de trabajo y compromiso. Este era uno de los objetivos que teníamos y por la pandemia se retrasó, se modifico, pero seguimos y hoy estamos encaminados hacia Irlanda”, remarcó emocionado.

Aunque no dejó de destacar dos aspectos clave: “Es una responsabilidad importante representar no sólo a Mendoza, si no al país en una competición internacional y principalmente a los Cuyis, que son la familia”, finalizó diciendo.

Federico Chiapetta: “El Gobierno de Mendoza se hará cargo de los pasaje”

Este miércoles, el Gobierno de Mendoza confirmó la ayuda para los jugadores mendocinos que participarán en el Mundial de Irlanda, el cual se había suspendido por la pandemia Covid-19.

“Hace cinco años que apoyamos este proyecto que sigue creciendo. En esta oportunidad el gobernador Rodolfo Suarez confirmó que se le entregarán los pasajes a los jugadores convocados al Mundial de Irlanda”, remarcó Federico Chiapetta.

Los Cuyis en Casa de Gobierno Foto: Gobierno de Mendoza

“Siempre estuve ligado al deporte con discapacidades, pero nunca vi la sensibilidad y visibilidad que existe por parte de todos los clubes de Mendoza, quienes abrieron sus puertas y participan y acompañando a los chicos y chicas en cada momento. Es único”, remarcó el subsecretario de deporte de Mendoza.

El rugby inclusivo de Mendoza cerró el año 2021 con Los Cuyis como abanderados de una nueva modalidad de deporte que sigue creciendo en todo el país.

Disputaron la primera edición del Seven ProMix, y de aquel proyecto que comenzó hace cinco años, hoy cuenta con más de 80 chicos en actividad.

Abrazados a la inclusión. Los Cuyis son un equipo mendocino de rugby inclusivo, que fomenta el deporte Mixed Ability. Foto: Los Cuyis

Los Cuyis son un equipo de rugby inclusivo de Mendoza el cual enmarca la disciplina conocida a nivel mundial como mixed ability.

Este deporte se juega como el rugby convencional, con 15 personas, aunque la particularidad es que se practica con 7 personas con discapacidad y 8 personas sin discapacidad. El deporte inclusivo es la práctica conjunta de personas con y sin discapacidad, que busca mantener el objetivo del deporte.

Ni la lluvia los para

Los Cuyis en acción