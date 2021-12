El Gobierno de Mendoza decidió que en siete departamentos no se labrarán actas viales por no tener al día la Revisión Técnica Obligatoria. Según el comunicado en el Boletín Oficial, publicado este viernes 24, los siete municipios no cuentan con talleres cercanos para realizar el RTO.

La Resolución N° 194 confirma que conforme a la Ley 9239, la Revisión Técnica Obligatoria en vehículos de uso particular forman parte de la competencia de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial. El texto afirma que, considerando esta misma ley, el Estado es quien debe garantizar la existencia de por lo menos un Centro de Revisión Técnica en cada zona.

En conclusión, por la falta de estos centros en los departamentos de San Carlos, Tupungato, Tunuyán, La Paz, Santa Rosa, Lavalle y Malargüe, las personas residentes de estos lugares no serán sancionados por no tener el RTO en los diferentes puntos de control que se encuentren en la Provincia de Mendoza mientras la situación no se solucione.

Según la dirección de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial de la Secretaría de Servicios Públicos se resuelve que “aquellos conductores domiciliados o cuyos vehículos se encuentren radicados en los departamentos de Lavalle, Malargüe, San Carlos, Tupungato, Tunuyán, Santa Rosa y La Paz, no serán pasibles de sanciones viales, tanto municipales como provinciales, por falta de Revisión Técnica Obligatoria, hasta tanto no se habiliten en los mismos los correspondientes Centros de Revisión Técnica Obligatoria”.

El reclamo de un intendente se hizo realidad

Luego de oficializarse por el gobernador Rodolfo Suárez la obligatoriedad de la Revisión Técnica Obligatoria para los vehículos que tengan más de uno, dos o tres años de uso, dependiendo de la categoría que corresponda (moto, auto, camioneta, furgones, camiones, acoplados o semi acoplados), el intendente de San Carlos, Rolando Scanio, publicó la carta enviada al Gobernador.

En la misiva se resalta: “He solicitado al Gobernador, Rodolfo Suárez, se exima de realizar la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), a los vehículos automotores cuyos propietarios residen en San Carlos. Debido a que los talleres habilitados para gestionarla se encuentran a más de 100 km de distancia”.

En la carta el jefe comunal menciona que ni su departamento, ni en la región del Valle de Uco hay talleres habilitados para realizar el RTO. Además, destaca que los talleres que puede realizar la inspección mecánica se encuentran a más de 100 kilómetros del departamento, una situación de desventaja para los sancarlinos.