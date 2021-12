Desde el primer minuto de 2022 regirá la exigencia para todo vehículo de más de 3 años de antigüedad exhibir la oblea de la Revisión Técnica Obligatoria. En el caso de las motos de más de dos años y en los camiones de forma anual, así lo confirmó el Gobierno de Mendoza. La multa prevista por esta infracción es de hasta 3 mil pesos, en muchos casos menor al costo de un repuesto.

Pese a que los talleres para la revisión técnica están habilitados desde hace tiempo, muchos mendocinos ya están planeando sus vacaciones y necesitan la RTO de sus vehículos. El tema no es sencillo, ya que pocos lo han hecho por lo que se espera un gran número de vehículos que querrán realizar el control. A esto se le suma que muchos pueden llegar a no cumplimentar los requisitos por no estas en condiciones para obtener el visto bueno.

Como ejemplo se puede dar que un auto puede recibir el visto de “considerado” por tener los amortiguadores en mal estado. El kit de esos elementos para un Corsa Clasicc, para dar una idea, ronda los 15.000 pesos, mientras que circular sin la RTO aprobada, considerada una falta leve, implica una sanción de 100 Unidades Fiscales (hoy la UF está en 22 pesos y desde 2022 costará 30) según lo indicado por el ministerio de Seguridad.

El infractor debería pagar por la multa, hoy, 2.200 pesos, con una bonificación si se paga antes de los 3 días de cometida la falta. En el caso de un paragolpe original para el mismo modelo de auto supera los 15.000 pesos y las ópticas se ubican en torno de los 5 mil pesos. Es decir, todos son montos inferiores al de la multa ya que en ningún caso involucra el secuestro del vehículo.

Según lo consultado por Los Andes, los montos de las multas otras provincias que exigen la Revisión Técnica ronda los 14.000 pesos y llegan hasta los 19.000, una suma considerable si se lo compara con los que se manejan en Mendoza.

También cabe recordar que se corre el riesgo de acumular multas y perder el carnet de conducir por esta práctica.

“Es una ley nacional, hemos aclarado que todos los que vayan a salir de la provincia deben hacerla, y en casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares”, destacó Suarez al ser consultado.

Recordemos que en la RTO se controlan, entre otros aspectos, los sistemas de frenado, dirección, suspensión, transmisión, rodamiento e iluminación. También, el estado general de vehículo y carrocería: elementos salientes o cortantes, deterioros, guardabarros, paragolpes, defensas reglamentarias, altura, puertas, capot y baúl; parabrisas, luneta y cristales laterales; limpiaparabrisas; espejos retrovisores; cinturones de seguridad y apoya cabeza; y dispositivos del sistema de instrumental y registro de operaciones, a lo que se debe sumar el kit de seguridad que incluye el botiquín, el matafuegos vigente, chaleco y triángulos refractarios.

Asimismo, se miden el nivel de intensidad sonora, silenciador y sistema de escape, y la emisión de contaminantes, gases de escape, pérdidas de fluidos.

El mandatario provincial también destacó que ha insistido ante la Nación para que autoriza circular a aquellos vehpiculos con fallas leves, que no hayan superado la RTO, pero que no se puedan solucionar los problemas a raiz de la escasez de algunos repuestos.

“En casos de que no se puedan conseguir insumos del automotor, hemos dado la instrucción y pedido a la Nación que se haga una credencial provisoria para esos casos particulares. Estamos teniendo algún tipo de flexibilización en aquellos casos que se acredite que no se puede conseguir algún tipo de repuesto, sabemos que hay falta de neumáticos y otros insumos del automotor. No le podemos exigir a alguien las cubiertas si no las puede conseguir”, destacó el gobernador.

Las revisiones en Mendoza

El gobierno de Mendoza ha solicitado a la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) una oblea de “revisión condicional” que tendrían un plazo de 60 días, por lo que aquellos vehículos que no hayan pasado la RTO -y tengan fallas leves- contarán con dos meses de habilitación para poder circular por las calles y rutas nacionales.

Cabe destacar que hasta el 1 de enero los montos de la revisión serán de $905 para las motos de hasta 300cc, y desde $1.650 para las motos mayores de 300cc, $2.395 para los autos, $2.660 para las camionetas y $3.300 para los camiones. Desde la Cámara de RTO Cuyana advirtieron que estos montos en 2022 se verán incrementados ya que el costo más alto que tienen las empresas del sector corresponde a salarios.