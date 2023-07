“Rock and roll, nene”: jubilados mendocinos deslumbraron con sus pasos bailables y se volvieron virales

Así como los jóvenes se filman bailando y haciendo challenges, estos adultos mayores también se animaron y sorprendieron a todos. Un grupo de jubilados mendocinos deslumbraron con sus pasos rockeros y se volvieron virales en Tiktok.

“Rock and roll, nene”: un grupo de jubilados mendocinos deslumbraron con sus pasos y se volvieron virales Foto: tiktok

Los adultos mayores de Las Heras, tuvieron una jornada recreativa y aprovecharon el momento para divertirse y pasarla bien entre ellos. Como dice el dicho, “viejos son los trapos”, ellos supieron demostrarlo y se llevaron todas las miradas.

El video de los jubilados mendocinos bailando rock

Transmitiendo mucha alegría, los jubilados de Mendoza generaron muchas reacciones en las redes. Es que en el video que se compartió en Tiktok se ve como se divierten al ritmo de la famosa canción de la película Grease, “You’re the one that i want”.

Al estilo de John Travolta, los adultos mayores “tiran unos pasos”, y se ganan los aplausos de todos los presentes. Demostrando que están llenos de vitalidad, el video se llenó de comentarios en las redes.

“Que lindo verlos con energía y vida”, expresó una de las usuarias. “Aplausos a ese abuelo” y “vamos Mendoza”, fueron algunos de los comentarios al video que rápidamente se llenó de likes y se volvió viral, dejando como mensaje que en realidad la edad es un estado mental.