A principios de esta semana ladrones ingresaron a una finca ubicada en Cálise, en el departamento de San Carlos y robaron tres caballos, por lo que ahora ofrece una recompensa para quienes de datos certeros del paradero de los animales.

Según la víctima del hecho, Ignacio Azpillaga, denunció que el pasado lunes, cerca de las 22, rateros ingresaron a su finca en calle Pellegrini y le robaron los tres animales. También contó que los vecinos, en esa zona son permanente víctimas de la inseguridad desde hace un tiempo.

El hombre, en declaraciones a El Cuco Digital, dijo que él se enteró del robo a la mañana del martes cuando “una vecina me avisó que había visto a mis otros caballos sueltos y que faltaban tres: una yegua tordilla, un caballo oscuro y una yegua alazana. Dos animales eran de un hombre que los tenía en mi finca y otro de mi hija”.

El hombre se encontraba en ese momento en al Gran Mendoza, por lo que se comunicó con el 911 y los efectivos se dirigieron al lugar, pero no obtuvieron ningún resultado. “Cuando llegué a San Carlos fui e hice la denuncia pero hasta el momento no me han dado ningún dato y nadie me ha llamado”, agregó al mismo medio.

En cuanto a la ola de inseguridad Azpillaga manifestó que a varios vecinos ya le han robado varias veces y en algunos casos hasta tres veces, por lo que reclamó mayor presencia policial por la zona.

Finalmente la víctima manifestó que “hay una recompensa para quienes aporten datos certeros que lo lleve a dar con los animales. Ante cualquier información, comunicarse al 261-5 780853″.