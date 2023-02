Ricky Martin en Mendoza: festejó por Argentina Campeón e hizo temblar el Arena Aconcagua

Enloquecidas y encantados por el cantante puertorriqueño Ricky Martin. No hubo quien le gritara un “Te amo” en cada pausa del artista, en el escenario del Arena Aconcagua. El público bailó, cantó y hasta algunos lograron una selfie con el protagonista, en la noche del domingo en Mendoza. Y como broche de oro, con la “Copa de la Vida” una reseña para los argentinos campeones del mundo.

Todo lo que respecta a su actuación, Ricky estuvo en el detalle. Su experiencia bien pulida hizo que el público se fuera muy satisfecho con el show que ofreció en el estadio Arena Aconcagua, acompañado de la sinfónica compuesta por más de 50 músicos en el escenario; aunque siempre quedan algunos temas para querer corear.

Sin embargo, no pudieron faltar canciones que llevaron a la nostalgia como “Pegate”, “Volverás”, “La Bomba” y “Fuego de noche, nieve de d{ia”. Imposible no acoplarse al romanticismo del artista, que en total entonó 19 temas e hizo 4 cambios de look. Luego, con un Ricky de blanco, llegaron “Disparo al corazón”, “El amor de mi vida” y “Te extraño, te olvido, te amo”, clásicos que siempre acompañaron al cantante.

Si bien habló poco con la gente, el puertorriqueño conectó a través del baile y meneo como expresión corporal de gratitud a su público.

Después llegaron temas como “Asignatura Pendiente”, “Vuelve”, “Livin’ la vida loca” y “Vente pa’ca”, donde principalmente las mujeres ‘mataron’ por el souvenir: la toalla con la que Ricky se secó la transpiración. Y como si fuera poco, y para el delirio de las 8 mil almas en el estadio, el delirio llegó con “La Copa de la Vida” para festejar el tercer título mundialista de Argentina. Para despedirse, cantó “Tal Vez” y “Tu Recuerdo”.

Fue un show conciso, con falencias en la calidad del sonido, pero lo ofrecido anoche por Ricky Martin fue óptimo y lo expresó el público que se fue feliz por compartir una noche más con uno de los mejores artistas de todos los tiempos. Y sino mirá a esta fans de 88 años que se quedó con ‘la selfie’ con Ricky, quien bajó del escenario para saludarla.