Quién es el súper runner mendocino de 9 años que corrió 27 kilómetros por senderos de montaña

Para un runner adulto, correr 27 kilómetros por senderos de montaña ya es un logro importante. Pero hacerlo con 9 años se trata de una persona con aptitudes especiales. Esta es la historia de Fermín Hernández, un mendocino de pura cepa que disfruta del paisaje mientras se desafía física y mentalmente.

Fermín Hernández tiene 9 años recién cumplidos y es un trail running de Beltrán. Es hijo de Ariel, de quien heredó su amor por este deporte, el cual crece en la provincia cada año.

Fermín ama correr largas distancias entre montaña. Y su último mayor logro fue completar una carrera de 27 kilómetros en el Cordón del Plata, Potrerillos.

En dialogó con el súper runner y su papá, contó a Vía Mendoza cómo comenzó a practicar la actividad que pone constantemente a prueba la voluntad y la capacidad de superación.

Cómo nació el trail running en Fermín

“De verme entrenar un día decidió poner su botellida en su mochila y acompañarme. Él hacia su trotecito. Lo dejé porque pensé que se cansaría y así dejaría de insistir. Pero no fue así, todo lo contrario. Le gustó mucho y comenzó a dar sus primeros pasos en una carrera”, comentó Ariel, padre del súper niño.

La entrenadora que lo vio, Alejandra Penisi, " me dijo que Fermín tenía condiciones. Su primera carrera fue en Tres Quebrachos, en La Rioja. Al no haber categorías de su edad, corrió en la de 15-18. Completó 7,5 kilómetros con un nivel positivo de 650 (distancia en subida). Llegó en el cuarto lugar”, sostuvo.

Fermín Hernández corriendo junto a su padre. Foto: Ariel Hernández

Y agregó: Él pedía aumentar distancia y sinceramente me sorprendió por su capacidad mental, porque en este deporte juega mucho la cabeza más que lo físico. Y el enano es tremendo”, expresó Ariel con admiración.

Con su metro treinta y poco más de 26 kilos, muestra gran vitalidad y energía, además de una autoexigencia basada en una conducta y disciplina que pocos pueden adquirirla.

Fermín Hernández en acción. Foto: Ariel Hernández

“Lo veía a mi papá y yo también quería correr”, contó Fermín. Mientras que su padre acotó: “Nunca imaginé que le gustara semejante cosa. Es un adulto, muy disciplinado. A veces yo soy el que no tiene ganas de ir a entrenar y él me empuja. A veces soy yo el lastre (risas). Pero sinceramente me emociona ver que lo disfruta tanto”.

Fermín Hernández junto a su papá Ariel. Foto: Ariel Hernández

-¿Cómo es su día a día?

-Ariel: Él sale a las 18 de la escuela, merienda en el auto para poder llegar a tiempo a sus entrenamientos. Lunes y miércoles hace aeróbico y martes y jueves, corremos. Los sábado hace fondo de recorridos que rondan desde los 15 hasta 29 kilómetros, según cómo se siente. Porque estamos muy pendiente de su estado físico, anímico y mental. Queremos evitar la exigencia, si no quiere correr, no lo hace. Si quiere caminar, lo hace. Es un deporte que si no te gusta lo dejás, le tomás fastidio. Y vemos que realmente le gusta.

Fermín Hernández, en Kumen Foto: Ariel Hernández

Cómo fue aumentando las distancias

Fermín se propone metas. “me fijo ir hasta aquel arbusto, después aquel poste y luego aquella piedra, hasta que llego”, confesó su secreto el pequeño runner.

Y así de a poco llegó a aumentar distancias. Primero en la Kumem (sexto lugar en categoría de 18 a 29 años), luego en Series de trail del año, en el Cerro Arco, en el Plateado, Vallecitos, pero luego hubo dos carreras que lo encumbró como el niño súper de esta disciplina.

En Penitentes (4.300 metros sobre el nivel del mar) completó el recorrido en 3 horas 58 minutos desde el hotel (casi 13 kilómetros), con desnivel de 1.890, ubicándose noveno luego de completar los 26 km (ida y vuelta) en 6h30′.

Con este desafío cumplido se busca saber si entró al Récord Guiness por ser el running más joven en lograr hacer cumbre, en tan corto tiempo.

Y después, la última disputada, en el Zolkán Serie en el Cordón del Plata donde completó la carrera de 27 kilómetros con un desnivel de 1.650, en 5 horas 17 minutos.

-¿Qué es lo que más te gusta de correr en montana?

-Fermín: Los paisajes, el verde, el aire puro. Cuando empiezo a cansarme camino y miro todo eso.

Fermín Hernández en acción. Foto: Ariel Hernández

-¿Corrés solito?

-F: No, me acompañan. A veces Matías (Poggi) y otras Nico (Rodríguez), ellos siempre se ofrecen y hablamos de las carreras y la montaña. Me alientan a seguir.

-¿Qué pensás en ese momento en que dudás si seguir o abandonar?

-F: A mi me gusta siempre pensar en “superación limites” y empiezo con las metas por tramos, y así me voy acercando.

-¿Siendo trayectos de mucha distancia, cómo te nutrís?

-F: Me gustan las gomitas, como turrón, hidromax, cereales y tomo mucho agua durante la carrera.

-¿Cuál es tu sueño?

-F: Ser elite, llegar a la Selección.

Fermín Hernández en cumbre. Foto: Ariel Hernández

-¿Y tenés algún ídolo?

-F: Valentín Romero.

-A: Es un compañero de trail que hace año y medio empezó, se fue superando porque llegó pesadito y de a poco se fue alivianando. Hoy tiene 26 años y es corredor del Seleccionado Nacional, compitió en el Sudamericano que se hizo en San Juan. Actualmente se encuentra en Andorra (España) compitiendo. Después hay otros caudillos como Carlos Becerra, un malargüino que corre distancias largas”.

Después de un excelente 2022, padre e hijo apuestan a un próximo año superador. Y es pretenden correr en El Saltén (Calafate) en marzo próximo. Pero para eso “primero queremos hacer un reconocimiento para luego decidir en qué distancia competir”, concluyó Ariel el padre de Fermín Hernández, el protagonista de esta historia.

