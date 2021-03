El presidente Alberto Fernández llegó por primera vez a Mendoza como Jefe de Estado y compartió con el gobernador Rodolfo Suárez los actos vendimiales. Sin embargo fueron pocos los minutos que tuvieron para charlar a solas, aunque ese diálogo se pudo concretar.

Fue un poco menos de media hora, desde que aterrizó el avión del Presidente hasta la sede del INTA en Luján donde participaron ambos del desayuno de Coviar, que ambos mandatarios pudieron dialogar en privado

La construcción de Portezuelo del Viento y una misión a China fueron los temas excluyentes.

“En el viaje hablamos de temas que yo le había planteado al ministro Wado de Pedro. Hablamos del último viaje a Chile y el Presidente me explicó que los gobernadores que fueron (a la gira presidencial a Chile a la que Suarez no fue invitado) pidieron ir. Yo le dije que yo no lo había pedido porque no sabía del viaje, me enteré cuando ya estaban en Chile. Además como hay rumores de que el Presidente está organizando un viaje a China le dije que sería importante que alguien de Mendoza fuera con él, porque en la obra más importante de la Argentina, que es Portezuelo del Viento, están cotizando las dos empresas chinas más importantes en hacer presas de esta naturaleza”, dijo el Gobernador.

Suárez aseguró que el Presidente “está interesado en esa obra” aunque reconoció que Fernández no dio pistas sobre como resolverá el laudo por Portezuelo del Viento.

“Tanto el Presidente como Wado de Pedro, me dijeron que están depositando la plata y están a favor de la obra. ¿Ustedes se imaginan que alguien pueda estar en contra de hacer una obra, en la que no están poniendo la plata, porque la plata es nuestra, en donde estamos generando energía para el país y un gran reservorio de agua?, miren todo lo que ha llovido en Mendoza estos días y el agua se fue. ¿Puede un Presidente estar en contra de eso?, hay un reclamo de La Pampa, pero tiene que la razonabilidad tiene que primar”, sostuvo Suárez en una charla con la prensa en la bodega Trivento.

En este sentido, el mandatario mendocino aseguró que la semana próxima seguirán adelante con la apertura de sobres (propuestas económicas) para la construcción de la represa en Malargüe. “En la medida que no haya una orden judicial para paralizar la obra, los mendocinos tenemos que seguir adelante”, dijo desafiante Suárez.

Fuente: Diario UNO