Los vecinos y vecinas de la localidad de Luján de Cuyo, Ugarteche, durante la mañana de este viernes cortaron la Ruta 40 a la altura de la intersección con la Ruta 15. Asegurán que hace más de quince días no tienen agua potable y piden una respuesta.

Son alrededor de dieciocho los barrios de afectados que no reciben agua, algunos vecinos no tienen suministro desde antes del 24 de diciembre. Por este motivo, en pos de recibir una solución decidieron reunirse este viernes y cortar la calle.

Vecinos cortan la ruta 40 en Ugarteche por falta de agua. Foto: Twitter @jp_navio

El tránsito no se vio interrumpida de forma total ya que cada quince minutos habilitaban la calzada para dejar pasar a los automóviles. Una de las vecinas de la Luján aseguró que no tienen agua para llevarse a la finca mientras trabajan, que tienen que acudir a fincas más lejanas que si tienen suministro de agua potable.

Desde Aguas Mendocinas anunciaron que el transcurso de este viernes se solucionaría el problema de la falta de agua en Ugarteche, pero los vecinos mantendrán su postura de manifestarse hasta que retorne el servicio a todos los hogares.

¿Cuáles son los barrios de Ugarteche afectados?

Este corte no es el primero que realizan, los vecinos y las vecinas de la localidad vienen haciéndolo desde el comienzo de esta semana, el día lunes. Son más de 150 las familias que no tienen acceso al agua y aunque esperen a la noche para poder juntar un poco en diversos recipientes, no consiguen recolectar lo suficiente para el consumo personal -más en medio de una ola de calor-.

Los barrios que comenzaron primero con poco suministro y luego con el corte total del acceso al agua potable son: