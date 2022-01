Oficialmente ya comenzó el 2022 en Mendoza, marcando el inicio de un nuevo año. Y como todos los años, se espera que hayan heridos, ya sea por la pirotecnia o por las fiestas y borracheras. Gracias a la prohibición y las campañas solidarias contra los estruendos, este año solo dejó un herido, ya que tristemente la pirotecnia en la provincia no cesó.

Sonó el reloj a las 00 horas y todos los mendocinos celebraron la llegada de un nuevo año, pensando que no se escucharían petardos. Sin embargo, simultáneamente al cambió del calendario, sonaron estruendos y el cielo mendocino se llenó de fuegos artificiales.

Su uso dejó de saldo un herido, que fue tratado en el hospital Diego Paroissien de Maipú, según confirmó el Ministerio de Salud de la provincia.

La prohibición de la pirotecnia

Ya no es novedad la prohibición de la pirotecnia y el pedido social general de no usarlo. Desde hace varios años, cuando fin de año se aproxima, crecen las campañas sociales donde se pide explícitamente no vender y usar a los fuegos artificiales y petardos, ya sea en solidaridad por los padecimientos sufridos por personas con trastornos o por las mascotas.

Asimismo, desde el 2020 se oficializó la prohibición de la venta y uso de pirotecnia en los 18 departamentos de la provincia. Cada uno de los departamentos de Mendoza restringió la comercialización y manipulación de fuegos de artificio mediante ordenanzas municipales, siendo San Martín y Junín los últimos de hacerlo en el 2019.

Si está prohibida su comercialización y su uso, además del fuerte pedido social, ¿por qué los mendocinos siguen tirando fuegos artificiales y petardos en estas fechas? La realidad es que quienes todavía realizan esta práctica son unos pocos y el saldo de heridos lo demostró, ya que una sola persona resultó lesionado.

Los accidentes que dejó el comienzo del año en Mendoza

Por otro lado, el Servicio de Emergencias Coordinados de la provincia asistió en 26 accidentes viales y en 6 accidentes domésticos a lo largo de todo el territorio provincial. Además, se intervino y atendió a dos personas apuñaladas.