En la última noche de repetición de la Fiesta Nacional de la Vendimia 2022 se presentó la artista Nacional que llegó a ser reconocida Internacionalmente Nicky Nicole. La joven brindó un show impecable demostrando su talento sobre el escenario, pero el momento favorito de gran parte de la audiencia fue cuando cantó el tema “Plegarias”.

La joven realizó una versión acústica de la canción, que es una de las más conocidas de su discografía, y emocionó a los mendocinos con su increíble voz. Locales y turistas que presenciaron el espectáculo expresaron su momento favorito por las redes sociales.

En Instagram las personas que pudieron ir a verla el Teatro Griego Frank Romero Day subieron varias historias a sus cuentas personales, pero el tema que más re repitió en la mayoría de ellas era “Plegarias”.

Por otro lado, Nicky Nicole es una de las tendencias de temas en Twitter con la ubicación enfocada en Mendoza. Los comentarios que se destacan en esta selección de temáticas relacionada con la artista son en su gran mayoría sobre el increíble show de la cantante y sobre el tema que cantó en una versión diferente a la que se conoce.

Captura de pantalla de algunos de los twits que hablan del show de Nicky Nicole en Mendoza. Foto: captura de panta

“Plegarias de Nicky Nicole en vivo tocada por un teclado fue una de las cosas más bonitas que he escuchado”, dijo uno de los que asistió en a la repetición de la Fiesta. “Yo a Nicky Nicole ya la amaba, pero ahora siento que la amo el triple. Que show, que voz, que presencial, es INCREÍBLE. Me hizo llorar con Plegarias y verla agradeciendo a cada rato a la gente me hizo bosta”, dijo una joven mendocina.

A tan solo 5 días de presentarse en uno de los shows más grandes del país, el Lollapalloza, la joven piso la tierra del sol y del buen vino para deleitar a los mendocinos y turistas que están en la provincia. A pesar de ser la noche de rock y que muchos estaban en contra de que una cantante de trap se presentará esa noche, la joven artista demostró que es digna de participar de una Fiesta Nacional de ese nivel.

La versión de la canción que cantó para cerca de 25mil espectadores la noche del lunes fue similar a la que grabó en YouTube para la presentación de los premios Gardel Digital en el 2020 en versión acústica.