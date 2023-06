Mundial de Trail: resultados y cierre de una experiencia inolvidable de los mendocinos en Australia

Con más de 1100 atletas de 70 naciones, el Campeonato Mundial de Trail Running en Innsbruck, Austria, tuvo en disputa las pruebas kilómetro Vertical, las distancias Classic (15 kilómetros), Short (45k) y Long (85k), y una competencia enfocada en los corredores menores de 20 años.

En el último día, Javier Carriqueo y Chiara Mainetti fueron los más veloces entre los argentinos en la prueba Classic, pero también hubo cinco corredores mendocinos de la treintena de albicelestes que cumplieron con su sueño y dejaron el alma en los senderos y pistas austriacas.

Los resultados de los argentinos en el Mundial de Trial

Los argentinos más ganadores en este Mundial fueron sin dudas Joaquín Narváez, quien fue el argentino mejor clasificado e histórico en individuales al quedar 17° en la prueba de Short. Y luego Javier Carriqueño y Chiara Mainetti, quienes fueron los mejores atletas argentinos y sudamericanos no sólo en la prueba de Vertical, sino también porque les quedó resto para destacarse en el Clasic (15km).

En esta última, el oriundo de San Martín de Los Andes fue 34° con un tiempo de 1h3′11″ y la misionera 38° con un crono de 1h14′8″, recordando que en la prueba del primer día clasificaron 43° y 48°, respectivamente.

En esta última jornada, en Classic, tuvo como segundo “albiceleste” en llegar a Ezequiel López, David Nieva (89°) y Brian Burgos (98°).

En damas, segunda argentina en cruzar la meta fue Fernanda Martínez (52), mientras que Nadia Bernardis concluyó en el puesto 80.

El mendocino Martín Balliro, con la bandera argentina bien alta. Corrió en el Long Trail, en el Mundial disputado en Austria. Foto: Instagram

Los mendocinos: Chila no pudo terminar por corte y Martin terminó con lo justo

La prueba de Long Trail es la más exigente y dura de la competencia. En esta se animaron dos mendocinos que dieron el alma entre las colinas y el clima, que no ayudó.

Ambos comenzaron a encarar el trayecto de 85,6 km. con 5554 metros de desnivel positivo. Allí debutaron Martín Balliro y María Silvina “Chila” Pérez.

Balliro finalizó en el puesto 104° tras un gran esfuerzo para llegar a la meta y Chila, no pudo concluir por un corte determinado por las autoridades al kilómetros 75, con un tiempo de 13:49:42, y debió quedarse sin su clasificación.

“Modificaron el circuito a último momento por peligro de aludes y le agregaron kilómetros. Eso sumado a la altimetría (6000 positivos), Chila debió afrontar una carrera durísima! que finalmente no puso finalizar, aclaró la entrenadora mendocina de la Selección Argentina de Trail, Natalia Campanini, quien acompañó a la delegación y apuntaló a la U20.

Luego, la atleta mendocina que vivió intensamente su segundo mundial, recordando que en el de Tailandia 2022 fue su debut, confió: “Viví momentos extremadamente bonitos y puse mi cuerpo al límite. Fue una carrera muy dura ya que a último momento nos agregaron 1000 metros positivos, aunque no hubo contemplación con los cortes. Debo seguir entrenando para que no me agarre eso de nuevo”.

Y agregó: “Quedamos muchas mujeres afuera, ya que tan solo pudieron completar la carrera 60 competidoras. Fue una carrera violenta, en donde se trepaba todo el tiempo. Las bajadas eran empinadas y una vez finalizadas, de nuevo teníamos que volver a subir”. Luego agregó: “Me hubiese encantado terminar la carrera, pero tendré que ponerme más fuerte y ver en qué puedo mejorar cada día”.

“Inolvidable todos los momentos que viví con la selección, gracias a cada uno por su abrazos”, concluyó.

Cabe recordar que en jornadas anteriores, otros tres mendocinos lograron completar sus competencias.

Ezequiel Becerra, Camila Cioffi y Sol Andreucetti corrieron en la prueba de Vertical, que comprendió un recorrido desde Neustift im Stubai a Elferhütt. Es una carrera de alrededor de 5 kilómetros, en un circuito cuesta arriba en casi todo el trayecto y con mil metros de desnivel positivo.

En esta jornada, el malargüimo finalizó en el puesto 90 entre 122 participantes, con un crono de 52′06″. En tanto que las chicas, terminaron en el 52 de la clasificación en el caso de Cioffi (tiempo, 57.29) y en el 77, Andreucetti (con 1.03.22) entre 97 participantes.

Chila Pérez no pudo finalizar su competencia por un corte improvisado por las autoridades, para evitar aludes. Foto: Instgra

La prueba para menores de 20 años

En cuanto a la competencia para menores de 20 años, que tuvo un circuito de 7500 metros, entre los varones, Diego Rebolledo fue 35, Ignacio Poza cruzó la meta en el puesto, mientras que Lautaro Tesio finalizó en la posición 69.

Capítulo aparte para Tesio quien conmovió tras una dura caída que casi lo deja afuera, de no ser por otro corredor solidario que lo ayudó a terminar. Aplausos.

Entre las damas, Shalom Lescano fue 37, dos puestos más atrás llegó Juliana Romero, mientras que Camila De La Colina fue 46.

Tras dos competencias mundialistas en menos de ocho meses a causa de la pandemia, la próxima Copa del Mundo será en Canfranc, en los pirineos españoles, en septiembre del 2025. En este certamen los argentinos podrían ganar ventaja, ya que “las características del terreno podría favorecernos por tratarse de uno muy similar a la de nuestros país, por sus características áridas y pedregosas”, confió la técnica mendocina Natalia Campanini.

Por lo que las esperanzas y el futuro hace ilusionar a los argentinos, y fundamentalmente a los mendocinos que ya tuvieron su experiencia frente a los máximos exponentes running del mundo.