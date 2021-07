Las mujeres siguen ganando sus espacios, a través de conquistas y luchas. No es algo que termino, sino que las mujeres siguen trabajando en pos de conseguir sus derechos. Una de las cosas por las que todavía se lucha es por ser oídas y visibilizadas.

Hay dos mujeres mendocinas que lo están logrando, y desde su espacio buscan empoderar a otras mujeres también. Se trata de Anita Rusticcini y Cecilia Villaroel, dos mujeres que llevan adelante un programa radial llamado “Mujeres Conectadas”.

Todos los sábados de 11 a 12 horas, estas dos mujeres se encuentran en los estudios de la Radio Rivadavia FM 92.1 Mendoza, para generar un movimiento sobre la femeneidad y las diversidades. Para conocer más de su proyecto, desde Vía Mendoza dialogamos con las Cecilia y Anita.

Mujeres Conectadas

Anita Rusticcini y Cecilia Villaroel son dos mujeres que, separadas trabajaban bien, pero juntas se potenciaron. Anita es docente en Relaciones Institucionales y estudió Ceremonial y Protocolo, además de ser alguien que fomentó el emprendedurismo entre las mujeres. Cecilia es una coach de vida y organizacional.

Se encontraron a través de sus trabajos por separados y por casualidad comenzaron este proyecto radial juntas. Su primer contacto fue en octubre del 2020 y en marzo del 2021 se lanzaron al aire con Mujeres Conectadas.

Llevan 4 meses realizando el programa. Gentileza.

Cuando pensaron en su programa radial, desde un principio sabían que no querían hacer la típica de pasar recetas, sino empoderar a las mujeres. “Queremos generar una comunidad integral femenina con perspectiva de género y diversidad”, comentó Anita.

Al comenzar se enfrentaron con diversos desafíos, desde la radio que eligieron para dar su programa, el buscar temas y él balancear sus vidas con la radio. Además, las dos mujeres dejaron en claro que trabajan desde la vocación y el amor. “No somos comunicadoras, sino mujeres apasionadas”, expresó Cecilia.

Deconstruir la historia

Una de sus metas con “Mujeres Conectadas” es poder visibilizar a las mujeres que formaron parte de la historia, pero que desconocemos de su participación. “La historia está contada desde lo patriarcal, queremos cambiar eso”, explicó Anita.

Para eso idearon “Mujeres Hacedoras de la Historia”, especial para honrar a las mujeres que su participación en grandes momentos históricos fue olvidada. No lo hacen solo a través de la radio, sino que su Instagram se convirtió en un lugar para compartir estas historias.

Uno de los posteos de "Mujeres Hacedoras de la Historia". Gentileza.

Cecilia y Anita, con cada efermérides, buscan la historia de una mujer que fue fundamental para ese día en particular, con el fin de contar su historia y cómo fue que formó parte de ese día en particular. Estas dos mujeres señalan que en la escuela no se enseña la historia de esta manera, por lo que es necesario hablarlo desde su espacio.

“La historia no puede haberla hecho solo los hombres, es poder visibilizar que en la historia se contó el 50% de la historia porque están faltando las mujeres”, expresó Cecilia.

Un espacio de feminismos

Las dos mujeres se identifican como feministas, pero ellas aclararon participar de un “feminismo en construcción”, ya que implica la desconstrucción constantemente, y es lo que quieren reflejar en su programa.

“Se pelea contra él patriarcado pero no contra el hombre”, comentó Cecilia, explicando que su lucha tiene que ver con lograr la igualdad de derechos entre el hombre y la mujer. Por esa razón expresan que su programa no es un espacio solo para mujeres, sino para las diversidades también.

Con su programa las dos mujeres quieren conectar, generar impacto en las personas. Gentileza.

“Conectados con Ellos”, es como han nombrado a ese tiempo donde hablan con hombres que trabajan con perspectiva de género.

Otra punto que tienen en cuenta en su programa es visibilizar las mujeres que trabajan desde el anonimato para su comunidad. “No queremos quedarnos en el derecho vulnerado, sino mostrar los trabajos de las mujeres que han empoderado su comunidad, mostrar las mujeres poco vistas”, comentó Anita.

Cecilia asimismo contó su manera de hacer entrevistas, otra forma de “encender el poder personal, que es el verdadero empoderamiento”. Se trata del hacer/ser, que comienza con primero preguntar sobre las actividades que uno realiza para luego entrar en profundidad sobre el ser.

Todos los sábados de 11 a 12 hs, Anita y Cecilia dan su programa “Mujeres Conectadas”, en la Radio Rivadavia FM 92.1 de Mendoza. En su página de Instagram comparten a menudo contenido que busca visibilizar las diferentes mujeres que formaron la historia y darle reconocimiento a esas mujeres que trabajan desde el anonimato.