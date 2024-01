Mercado de Pases: se puebla Independiente Rivadavia y en Godoy Cruz llegaron tres

Independiente Rivadavia, con el DT Rodolfo De Paoli, arrancó con su pretemporada de cara a su debut en Primera. Y lo hizo en Colonia Camp Club, con 18 jugadores en el renovado plantel que contó con las incorporaciones de arquero Mariano Monllor, el Rufino Lucero, el mediocampista Antonio Napolitano y el delantero Emiliano Saliadarre. Además de quienes vienen del ascenso y renovaron sus contratos.

De Paoli quiere un plantel ambicioso, para esta nueva temporada, luego de que la Lepra lograra el título de la Primera Nacional y el ascenso a la categoría mayor, de la mano de Alfredo Berti.

Como el sucesor pretende no bajar la vara, y luego de la práctica matutina confió a la prensa que “esto me genera una ilusión muy grande para no defraudar a esta dirigencia que confió en mí y a todo el público leproso que seguramente llenará el estadio en el debut contra Independiente”.

Además de los ya vinculados, “esperamos 8, 9 o 10 refuerzos más”, dijo De Paoli, detallando que necesita además dos arqueros, dos centrales, dos volantes centrales y dos mixtos; y dos delanteros. Para el lunes podrían llegar seis nuevos futbolistas.

Los que renovaron:

Matías Reali (por 3 años),

Mauro Maidana (por un año)

Diego Tonetto (por un año)

Las bajas:

Franco Romero (se fue a Defensa y Justicia),

Maximiliano Gagliardo (libre),

Juan Manuel Elordi (emigró a Delfín de Ecuador).

Podría irse:

Alex Arce, fue el goleador de la Primera Nacional con 26 goles. Hubo sondeos de equipos de Brasil y España

Los refuerzos:

El arquero Mariano Monllor (34 años), proveniente de San Martín de San Juan. El experimentado arquero de 34 años arribó libre y firmó un contrato de un año con la institución;

El lateral-volante Rufino Lucero (29), llegó en condición de libre luego de su paso por Aldosivi. Firmó por dos años.

También, Antonio Napolitano , arribó tras no renovar con Gimnasia La Plata y quedar con el pase en su poder. Firmó por dos años.

Y, Emiliano Saliadarre (21 años), a préstamo por un año desde Racing.

En Godoy Cruz: se despidió el Ruso Rodríguez y hoy llega Petroli

Godoy Cruz puso primera este miércoles (Foto: Prensa Godoy Cruz).

En el Tomba también se inició este miércoles la pretemporada en su predio en Coquimbito, para planificar lo que será un intenso primer semestre con tres competencias por delante.

El entrenador Daniel ‘Gato’ Oldra contó con las presencias de las tres nuevas incorporaciones del equipo bodeguero: Tomás Pozzo, mediocampista de 24 años con pasado reciente en Independiente de Avellaneda; Mariano Santiago, volante de 22 años que viene de Almirante Brown (Primera Nacional), Martín Pino, delantero de 25 años proveniente de Instituto de Córdoba.

También contó con futbolistas que regresaron de sus préstamos y esperan conocer nuevos rumbos. Ellos son: Tomás Badaloni, Valentín Burgoa, Roberto Ramírez, Emanuel Quinteros y Luciano Pizarro.

Con quien el DT no podrá contar en esta temporada será con el capitán e ídolo tombino, el arquero Diego “Ruso” Rodríguez quien sostuvo que no renovará contrato por “motivos personales”. En tanto que Gastón Pedernera, otro de los ausentes por problemas logísticos; en tanto que Bruno Leyes trabajó en kinesiología.

La emotiva despedida del ‘Ruso’

El ‘Ruso’ Diego Rodríguez no quiso renovar contrato y “por motivos personales” se despidió de la institución, compañeros, hinchas y uno muy especial al ‘Gato’ Oldrá.

Hoy llega su reemplazo, Franco Petroli, por quien el Expreso le compró el 50% del pase a River Plate. Firmará su contrato por cuatro años.

La carta de despedida del Ruso Rodríguez a todo el pueblo Tombino. Foto: Twitter

A punto de iniciar la competencia con la Copa de la Liga, Godoy Cruz prevé jugar al menos tres amistosos como parte de la preparación: serían en Buenos Aires frente a Argentinos, Platense y Racing, los días 13, 17 y 20 de este mes.