La provincia sigue firme en su predisposición para recibir turismas, no sólo nacionales sino también de otros países, siendo Chile y Brasil dos mercados muy importantes. Al acercarse las vacaciones de invierno crecen las expectativas del sector hotelero y gastronómico, dos rubros muy golpeados por la pandemia de Coronavirus.

La apertura de fronteras es decisión exclusiva del Gobierno Nacional quien últimamente la ha desestimado, en especial ante la amenaza de la nueva variante descubierta hace poco en Rio de Janeiro y la llamada “Delta” que obligó al Reino Unido a dar marcha atrás con numerosas habilitaciones que tenía planeada.

Pese a esto desde el ministerio de Turismo y Cultura de la provincia se sigue trabajando en la oferta para esta época del año. Mariana Juri ya confirmó que Mendoza tendrá sus vacaciones de invierno y trabaja en la campaña de promoción de la provincia.

Desde Turismo se aguardan las próximas definiciones de la Nación en relación a los permisos para la circulación entre provincias y una respuesta al pedido que realiza desde octubre del año pasado para recibir a visitantes de Chile.

“Ya estamos trabajando en la temporada de invierno, vamos a lanzar una campaña para promocionar Mendoza como destino seguro. Además, el fin de semana del 19 y 20 de junio se vacunó a trabajadores/as del sector del turismo y gastronomía y se anunciaron también las propuestas culturales para el ciclo que está por comenzar en julio. Estamos preparándonos pese a que tenemos que esperar porque si no hay definiciones, la gente no se arriesga con sus reservas”, señalaron desde el Ministerio de Turismo y Cultura.

También indicaron que la provincia no cambiará los requisitos para ingresar y seguirá como ahora, no se pedirá PCR ni se solicitará aislamiento al llegar a Mendoza.

“Lo único que habrá que hacer es cumplir con los protocolos y restricciones de circulación y reservas. No se pedirá PCR, sólo se recomienda el certificado de circulación nacional para vacaciones pero actualmente Nación no lo está otorgando. Igualmente, es una recomendación para no ser detenidos en el viaje a la provincia pero igualmente aún no se está dando” explicaron.

“En principio está previsto que esto continúe así. Las restricciones quizás se vayan liberando pero las medidas vigentes en la actualidad es lo máximo que se puede llegar a restringir, a menos que el Gobierno Nacional tome una decisión similar a la de mayo por el comportamiento de la curva epidemiológica”, dijeron finalmente desde la cartera que comanda Juri. Fuente Sitio Andino