Siguiendo los pasos de Chiara Singarella, quien se fue a principio de año al soccer universitario de Estados Unidos, Kennesaw State University de Georgia, Anela Nigito y Catalina Roggerone son las nuevas caras de CSU Bakersfield Women’s Soccer.

Anela Nigito, defensora de Independiente Rivadavia, emigró en enero y la siguió la ex Godoy Cruz. Que junto a Singarella formaron parte del seleccionado argentino sub 17 y, recientemente, la sub 20 que participó de la Copa América juvenil en Chile.

Anela Nigito, ex Independiente Rivadavia, que se incorpotó al CSU Bakersfield Women's Soccer. Foto: Instagram

Si bien tanto Chiara como Anela fueron las grandes ausencias del llamado para la pre lista de la selección mayor que conduce Germán Portanova de cara a la Copa América que se desarrollará en julio en Colombia; la surgida futbolísticamente en Andes Talleres fue la joven promesa mendocina que aspira a quedar dentro de la lista definitiva, junto a Estefanía Banini (Atlético de Madrid) y Julieta Cruz (Boca Juniors).

Catalina Roggerone, ex Talleres, Independiente Rivadvaia y Godoy Cruz, que se incorporó a CSU Bakersfield Women's Soccer. Foto: Instagram

Roggerone estuvo presente en este llamado de preselectivo, previo a la cita continental. Y se espera que tanto Singarella como Nigito, sean tenida en cuenta para una próxima convocatoria.

Más allá de esto, las tres jugadoras que fueron compañeras en la Lepra en la temporada 2020-21, comenzaron a trazar su camino en el mejor fútbol del mundo.

Chiara Singarella, Anela Nigito y Catalina Roggerone, emigraron al soccer de EEUU. Foto: Instagra

Recordando que la primera mendocina en hacerlo y trascender fue Estefanía Banini, en el Washington Spirit (2015-19), quien después se trasladó al fútbol español, siendo actualmente la mejor jugadora argentina, elegida en el 2021 dentro el equipo ideal de la FIFA.

En definitiva, no caben dudas que Singarela, Nigito y Roggerone son ejemplos claros de que hay buen semillero en el fútbol mendocino. Ellas, son el principio de una nueva era, en donde las futbolistas mendocinas persiguen sus sueños como profesionales en el exterior.