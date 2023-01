¿MasterChef? Agustina Gandolfo publicó un divertido video cocinando con Lautaro Martínez

La mendocina Agustina Gandolfo publicó recientemente una historia de Instagram en la que se puede ver a su pareja Lautaro Martínez preparando empanadas con su hija Nina. Pero por más de que Agus sea dueña de un restaurante, parece que lo de Lautaro es más la pelota que la cocina.

El campeón del mundo vive en Italia con Agustina hace ya varios años; pero las tradiciones argentinas siguen intactas. Siempre que pueden tomarse un descanso de su agitada rutina, la pareja viaja a Mendoza o Bahía Blanca para visitar a su familia y amigos.

Agustina Gandolfo, Lautaro Martínez y su hija Nina. Foto: Redes Sociales

Aunque vivan lejos de su hogar, siempre recuerdan sus raíces y juntos tratan de enseñárselas a la pequeña Nina. Este fue el caso del video que compartió Agustina a través de sus redes sociales en el que se ve a la familia armando el repulgue de empanadas.

Fuera de lo emotivo, el video tiene un toque humorístico inesperado. Parece que Lautaro no es tan habilidoso con las manos como lo es con los pies porque en el video Agustina muestra dos repulgues de empanadas: el de ella, que está bastante prolijo, mientras que el de él no tanto, ya que la influencer lo grabó entre risas y escribió el mensaje “El repulgue de Lauti jajajaja. El mío está mal pero no tan mal”.

Sin embargo, no se puede hacer todo bien en la vida. Lauti ya es campeón del mundo, ¿Qué más se le puede pedir?