Bake Off Argentina y La Voz Argentina son dos de los productos más exitosos de Telefe. En cada temporada, el público se compenetra con los participantes de los realitys y algo de esto pasó con Marcos Perren, uno de los más recordados del programa de pastelería, quien tiene una gran amistad con Emanuel Rivero Famá, recientemente eliminado del certamen de canto.

//Mirá también: No cantó tango y Soledad Pastorutti eliminó a Emanuel Rivero Famá de La Voz Argentina

Marcos fue uno de los polémicos participantes de Bake Off Argentina por las elaboraciones que distaban mucho de las de sus compañeros. En cada aparición fue tendencia número uno en Twitter y logró ganarse el cariño de los televidentes quienes se “enojaban” o “bancaban” su participación en la competencia.

Es recordado por sus desprolijas decoraciones en las tortas y algunos intentos fallidos en los desafíos. Uno de ellos fue cuando hizo un enorme pastel en homenaje a Club Atlético Boca Juniors, el equipo del que es hincha y con el que buscó representar el “amor”.

Los memes que le hicieron a Marcos por una tarta que el jurado no probó y su torta a lo “Boke”

Casualmente, Marcos es amigo de Emanuel Rivero Famá, el joven oriundo de San Rafael que fue eliminado el miércoles de La Voz Argentina. Según contaron, se conocieron a principios de este año en Mendoza, cuando el mendocino lo hospedó en su casa y comenzaron una amistad.

//mirá también: Soledad Pastorutti consoló al mendocino Emanuel Rivero Famá tras su salida de La Voz Argentina

“Emanuel me abrió las puertas de su casa cuando no tenía dónde quedarme en San Rafael. Me lo crucé cantando en un bar, el cual luego se convirtió en un lugar donde conocí gente increíble”, contó Marcos en su Instagram.

Marcos de Bake Off y su amistad con Emanuel Rivero Famá de La Voz Argentina. Gentileza.

Y, durante el paso de Emanuel por La Voz, su amigo lo bancó pidiéndoles a sus más de 200 mil seguidores que lo sigan y lo acompañen. “Hoy le toca a él estar ahí en el escenario y desde acá ya les digo que somos team Emanuel hasta la muerte”, escribió en julio.

Y tras su salida del programa, Marcos acompañó a su amigo de quien se declaró “fan”. “Te amo amigo, gracias a vos por tu voz”, comentó en la publicación de despedida de Emanuel y sumó un emoji de corazón.