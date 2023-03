Lavalle: se conocieron detalles de los mensajes que envió la mendocina que mató a su hija y luego se quitó la vida

Este miércoles 29 de marzo, un horrible suceso azotó a los vecinos de La Asunción, Lavalle. Laura Jofré, una madre de 26 años, asesinó a su hija Isis Ángeles Barros de 6 años y después se quitó la vida. Ahora, en medio de la investigación, se revelaron mensajes que la homicida habría mandado a su pareja Nicolás Barros momentos antes de la tragedia.

Según personas allegadas y familiares, Laura sufría de depresión y había suspendido por un tiempo la medicación. La hipótesis principal es que eso la llevó a ahorcar a su hija y luego quitarse la vida con el mismo mecanismo.

Una mujer mató a su hija y luego se suicidó en Lavalle. Se encontraron mensajes de ella despidiéndose de su pareja. Foto: diario Uno

Tristán, pareja de la madre de Barros, habló con Diario Uno y contó que Laura se despidió de su pareja minutos antes de la tragedia con unos mensajes de WhatsApp. El hombre aseguró que en la pareja no había problemas y que la muerte de la mujer y la nena dejó a toda la familia muy mal.

“La saludé a ella y le pregunté si más tarde venía su marido y me dijo que sí. Saludé a la nena como siempre y me fui”, expresó Tristán después de mencionar que ese miércoles por la tarde había pasado a visitarlas por su casa. “Un rato antes parece que ella le mandó un mensaje en él y dijo que se iba y que no podía estar sin su hija”, comentó.

Una mujer mató a su hija y luego se suicidó en Lavalle. Se encontraron mensajes de ella despidiéndose de su pareja. Foto: diario Uno

Aunque no trascendieron más detalles, la Fiscalía de Homicidios confirmó la existencia de los mensajes. Tenían un tono de despedida, y al leerlos, Nicolás se alertó y trató de volver a su casa en su moto desde el puesto donde trabaja, a 6 kilómetros de distancia. Llegó alrededor de las 19, pero ya era demasiado tarde: las encontró ahorcadas en la habitación.

El testimonio de Ángela González, tía de Laura Jofré

Ángela González es tía de Laura y enfermera. Contó a Diario Uno que “no tengo idea qué fue lo que la llevo a tomar esta decisión, y más con su hija, que es un ser inocente. Nunca en la pareja se les vio nada, siempre estaban juntos”.

Una mujer mató a su hija y luego se suicidó en Lavalle. Se encontraron mensajes de ella despidiéndose de su pareja. Foto: diario Uno

Expresó que hace unos años, la hermana de Laura también se había suicidado, y ella tuvo que atenderla porque es la enfermera del lugar. “Todas las mañanas Laura tenía el pan y las tortitas calentitas. Hace unos años me tocó atender a una hermana de ella cuando se suicidó, porque yo soy la enfermera acá, y me tocó estar ayer también en esta situación con ella”

Recopilando los hechos, Ángela recordó que el miércoles por la tarde, cuando Isis, de tan solo 6 años, salió del colegio, se quedaron en la casa tomando la merienda. La mamá de Nicolás y Tristán se habían ido, por lo que ambas quedaron solas en la casa.

Una mujer mató a su hija y luego se suicidó en Lavalle. Se encontraron mensajes de ella despidiéndose de su pareja. Foto: diario Uno

En cuanto a su pareja y padre de la nena, Nicolás Barroso, indicó que “Está muy mal, porque él tampoco nunca se imaginó que podía hacer una cosa así. Estaba totalmente sacado el chico”, y detalló que “personal de Investigaciones lo llevaron hasta el puesto y después lo trajeron de nuevo para ver los horarios y demás”.