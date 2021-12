Finalmente se estrenó la tercera entrega del Hombre Araña perteneciente al Universo Cinematográfico de Marvel: Spiderman No Way Home. Los mendocinos dieron el presente en las salas de cine y redes sociales, mostrando su emoción, algunos hasta se vistieron del superhéroe. Los que aún no han podido ver la película, piden que dejen las redes sociales libres del spoilers.

Spiderman No Way Home ha dejado al mundo en un frenesí que todavía está lejos de acabarse y Mendoza no ha estado exento. Al contrario, los mendocinos se sumaron a la locura por el superhéroe picado por una araña.

Cosplay del superhéroe de la mano de los más fanáticos

Este miércoles las salas de cine de la provincia vivieron el pre-estreno del filme de Spiderman, donde cientos de mendocinos vieron por primera vez la película más nueva de Marvel. El film había generado grandes expectativas por el futuro de Peter Parker, por lo todos estaban ansiosos por verla.

Algunos fanáticos se vistieron del superhéroe para ver la película.

Pero hubieron algunos espectadores que resaltaron de los demás. Algunos fanáticos se animaron a vestirse del icónico traje del Hombre Araña. En una de las funciones de un cine mendocino hasta se reunieron dos Spiderman a la vez, que demostraron su amor por el personaje.

Uno de estos fanáticos que llevó el traje a la sala de cine, compartió sus sentimientos de lo que vivió en el pre-estreno a Vía Mendoza. “Sin dudas una de las mejores experiencias que he vivido, ya que desde chico soy fan del personaje y pude verlo una vez más en la pantalla grande. Amo a Spiderman porque me identifica no solo como héroe, sino como persona, como estudiante y como ejemplo a seguir”, detalló el joven.

Hubo un pedido unánime de "no spoilers" por parte de los fanáticos.

Un pedido de “no spoilers”

Si bien cientos de mendocinos llegaron a ver la película en su pre-estreno, muchos más verán el filme en los días que siguen. Por esa razón, los fans acudieron a las redes sociales con un pedido especial, dirigido para los que ya la han visto: que no haya spoilers.

El deseo es plenamente para no arruinar la película antes de verla por la pantalla grande. Algunos hasta inclusive tomaron la drástica decisión de no utilizar las redes sociales hasta ver el filme, por miedo a encontrarse con algún spoiler.

Gracias a este pedido, los que ya han visto la película han reservado sus comentarios. Solamente han expresado que la película “les hará volar la cabeza”.