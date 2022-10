La danza de técnicos está que arde en los equipos de Mendoza

Luego de un fin de semana a pleno en el fútbol de Mendoza, los equipos que militan en la divisiones superiores del fútbol argentino, sus dirigencias formalizaron decisiones claves, como fue el alejamiento de los técnicos, aunque sólo Luca Marcogiuseppe, quien comanda el destino de Gimnasia, continúa en el cargo en busca del ascenso.

Luca Marcogiuseppe el único técnico seguro

Luca Marcogiuseppe, ganó el clásico con Gimnasia de Mendoza y va por el ascenso del fútbol mayor de AFA. Foto: Orlando Pelichotti

Gimnasia de Mendoza ganó el clásico mendocino y está entre los cuatro mejores del torneo Reducido y va por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El triunfo ante Independiente Rivadavia 1-0 con gol convertido por Santiago Solari, ya tiene rival y será ante Estudiantes de Buenos Aires.

“Nunca hablé de ascenso”

Luego del triunfo ante Independiente Rivadavia, el técnico de Gimnasia, Luca Marcogiuseppe habló de los objetivos: “Nunca hablé de ascenso, nunca. Por supuesto es una posibilidad, todos competimos por eso. Siempre nos fuimos desafiando con objetivos alcanzables. Ahora preparar y ver el rival que nos toque”, remarcó y dejando en claro la seriedad sobre la cual trabaja.

También es claro que Marcogiuseppe también está en la mira de Godoy Cruz para reemplazar a la dupla técnica Orsi-Gómez.

Estudiantes Bs. As. vs. Gimnasia jugarán el próximo domingo a las 18.05, al igual que la segunda semifinal entre Defensores de Belgrano e Instituto de Córdoba.

Definición

Semifinales del Reducido: se mantendrá la ventaja deportiva, por lo cual en caso de igualdad de puntos y goles al término del segundo partido, pasarán a la final, Instituto de Córdoba y Gimnasia de Mendoza.

Instituto fue segundo del campeón, Belgrano de Córdoba (ascendió), Gimnasia de Mendoza fue el cuarto de la fase regular del certamen y eliminó a Deportivo Morón e Independiente Rivadavia; el “Pincha” de Caseros fue 7mo. (derrotó a Chaco For Ever y Estudiantes de Río Cuarto); mientras que el Defensores de Belgrano fue 11mo. y relegó a All Boys y San Martín de Tucumán.

Definición de la Primera Nacional Foto: ascensodelinterior

Godoy Cruz: sin la dupla técnica, ya hay nombres en carpeta

La pobre recta final en la Liga profesional de Fútbol, por parte de Godoy Cruz terminó con al confirmación del alejamiento de la dupla técnica Orsi - Gómez, que ya se despidieron del plantel.

Y si bien suena el nombre de Diego Flores, también está en carpeta a Adrián Coria (Newell’s) y nadie descarta la posible incorporación de Luca Marcogiuseppe, hoy en Gimnasia de Mendoza.

La dupla técnica Orsi-Gómez ya no son más los técnicos de Godoy Cruz. Foto: @ClubGodoyCruz

Independiente Rivadavia: se fue el DT, Gómez ¿llegan Orsi y Gómez?

El técnico Gabriel Gómez dejó Independiente Rivadavia, luego de una exitosa campaña en la Primera Nacional. Foto: Orlando Pelichotti

Gabriel Gómez, el “Comandante” dejó la dirección técnica de Independiente Rivadavia luego de la derrota 1-0, e eliminación del Reducido ante Gimnasia partido disputado por la Primera Nacional.

Gabriel Gómez, de espalda, con buzo y su maletín, disfruta uno de sus últimos momentos como técnico, junto a la popular de Independiente Rivadavia. Foto: @CSIRoficial

Luego de la derrota ante el Lobo mendocino, y cuestiones de salud se produjo un combo que produjo el alejamiento del técnico Gabriel Gómez que clasificó al Reducido en dos oportunidades a una Lepra que ya piensa en el ¿nuevo técnico o dula técnica?

En esta última está de Gómez como técnico, en la Primera Nacional, la Lepra terminó en la 9na. posición con 56 puntos, clasificando así al Reducido que otorga un ascenso a la Primera División del fútbol argentino, posibilidad que quedó truncada con la derrota ente Gimnasia.

Claro que los rumores se fueron haciendo cada vez más fuerte donde Argentino Agropecuario de Carlos Casares, intenta contar con los servicios de Gómez.

Deportivo Maipú: se fue Juan M. Sara y técnico de Ferro

Juan Manuel Sara, dejó de ser el técnico de Deportivo Maipú. Foto: José Gutierrez

Juan Manuel Sara ya no es más el técnico de Deportivo Maipú. La dirigencia del club confirmó la desvinculación del DT en las redes sociales. Sará ya tiene todo arreglado para asumir en Ferro Carril Oeste.

“El club Deportivo Maipú informa que el DT del primer equipo, Juan Manuel Sara, no continuará formando de parte nuestro club”, publicó en sus cuentas oficiales en las redes sociales.