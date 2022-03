Este viernes arrancó con todo una de las noches más importantes de la Fiesta Nacional de la Vendimia. Los 18 carros departamentales volvieron a las calles céntricas luego de dos años sin celebración presencial por la pandemia y la Vía Blanca iluminó una vez más la Ciudad de Mendoza.

Uno de los interrogantes fue qué iba a ocurrir con la reina y el carro de Guaymallén. Julieta Lonigro, la reina no oficial del departamento guaymallino, quien fue elegida en una Vendimia paralela, no quiso quedar afuera y fue a la Vía Blanca, sin carro y con su corte de reinas distritales.

Tal como lo anunció horas antes, la joven asistió con vestido, capa, corona y banda al centro mendocino y se instaló en Peatonal y San Martín, muy cerca del palco de las autoridades.

Julieta Lonigro antes de comenzar la Vía Blanca Foto: Mariana Villa

Llegaron bien temprano, mucho antes de que arranca el desfile de carros vendimiales, y llevaron un cartel en el que plasmaron que ellas son las “reinas del pueblo”. Desde el lugar, reclamaron por estar detrás de la valla y por no haber sido incluidas en el desfile oficial.

“Estamos detrás de la valla cuando deberíamos estar en los carruseles. Nos sentimos muy discriminadas, porque estamos acá pero no arriba. Pero por otro lado, me siento muy feliz porque el pueblo me está recibiendo, quieren fotos y nos dicen que no bajemos los brazos. Así que nos sentimos muy muy felices”, expresó Julieta en diálogo con diario Los Andes.

Y agregó: “Espero que disfruten de Vendimia al igual que nosotros y nos acompañen en esta lucha, con respeto. ¡Feliz Vendimia!”.

Una vez que arrancó el desfile vendimial, Julieta esperó el turno del carro de Maipú y se sumó a caminar delante junto a su corte y los exveteranos de Malvinas. El intendente Matías Stevanato y la Comisión de Reinas de Maipú (Coremai) abrieron las puertas del departamento a la vendimia guaymallina paralela y lo mismo hicieron durante la Vía Blanca.

Pero el momento tenso se vivió minutos antes, cuando pasó por la intersección de San Martín y Garibaldi el carro de Guaymallén. Este año el municipio, luego de que la Justicia lo obligara a tener reina departamental, optó porque Sofía Grangetto -reina de la Vendimia 2020- sea la representante de la comuna en la fiesta.

La joven no participó de los eventos que hubo ésta semana y no formó parte de la convivencia real. Recién se la volvió a ver este viernes en el carro del departamento, muy diferente al 2020. Sofía no usó los atributos de reina y solo optó por llevar la banda, acompañada por mujeres trabajadoras y no una corte.

Grangetto no hizo declaraciones a la prensa y no fue saludando, sino que buscó pasar desapercibida entre las otras mujeres que iban en el carro.

Carro de Guaymallén vacío, antes de comenzar la Vía Blanca Foto: Ignacio Blanco

