Julieta Lonigro, la “reina no oficial” de Guaymallén, no para. La joven fue este miércoles a Casa de Gobierno junto a un grupo de vecinos y exreinas de la Vendimia a reclamar que reconozcan su reinado. Esto ocurre luego de que el Municipio nombró a la reina 2020 como la representante departamental.

La joven guaymallina hizo una convocatoria a través de las redes sociales, con el acompañamiento de la Comisión de Reinas de Guaymallén (Coreguay), para concentrarse en la explanada de Casa de Gobierno y elevar nuevamente el pedido que inició hace algunos meses y que terminó en la Justicia.

Lonigro fue electa como reina “no oficial” de la Vendimia de Guaymallén en una fiesta que la Coreguay realizó en Maipú sin el aval de la comuna. Por lo que desde ese momento comenzaron una lucha que aún no termina.

Si bien lograron dejar sin efecto la ordenanza municipal que eliminaba la elección de la reina en el departamento, el Municipio no consideró a Julieta Lonigro como reina departamental, sino a Sofía Grangetto, la joven que fue electa en el 2020.

Julieta Lonigro se considera la “reina del pueblo”

Más allá de la decisión del intendente Marcelino Iglesias y de su equipo de trabajo, Lonigro se autopercibe como la reina de Guaymallén “elegida por la gente”. Incluso, cuenta con el apoyo de varias de las reinas distritales del 2020 y del 2022.

Por lo que, con el apoyo de un grupo de personas, encabezó una marcha en la explanada de la Casa de Gobierno donde exigió ser oída para ser la representante guaymallina en el Acto Central del próximo sábado, así como también en todos los festejos oficiales.

La reina no oficial de Guaymallén, Julieta Lonigro, reclamó en Casa de Gobierno. Foto: Orlando Pelichotti

Además, la “reina blue” aseguró en diferentes circunstancias que asistirá a los eventos, pese a no tener el reconocimiento de la comuna guaymallina. “El pueblo me proclama. Para ellos soy la reina de Mendoza y no puedo defraudarlos”, sostuvo la joven, quien adelantó que participará en todos los actos oficiales, ya sea “caminando, en bici o en monopatín”.