La niña mendocina de 5 años que fue operada en Barcelona, tuvo que ser intervenida por segunda vez debido a una infección en sus manitos. La cirugía se realizó con éxito y ahora Juanita Ghiotti está realizando su rehabilitación con mucha alegría.

Los papás de la pequeña guerrera compartieron en la cuenta de Instagram “Todos con Juanita”, un emotivo video donde se ve a la nena yendo a su sesión de rehabilitación. Mientras la llevan en una silla de ruedas a tomar el tren, la niña va cantando muy alegre y emocionada por su recuperación.

Además la mamá de la niña mendocina, comentó en la publicación que el día lunes 10 de julio, también le cambiaron la férula. “Felices de todo lo que Juanita está progresando”, expresó en las redes.

Juanita Ghiotti, la pequeña guerrera mendocina que está feliz con su recuperación

Juanita Ghiotti fue operada con éxito en Barcelona el pasado 15 de marzo de agenesia de radio bilateral, una enfermedad que padece en sus manitos. La pequeña fue evolucionando favorablemente a lo largo de los días, sin embargo, el pasado 9 de junio, su mamá informó que debía ser operada nuevamente debido a una infección que presentaba en el hueso de su mano.

Juanita Ghiotti se está rehabilitando y está muy emocionada por su pronta recuperación Foto: instagram

A pesar de que la niña no presentaba ningún síntoma, debía ser intervenida nuevamente para retirarle todo el implante. “Lo que nos explica el doctor es que, normalmente, cuando la infección está en el hueso pasa a ser una infección crónica, es decir que no tiene síntomas: no tiene fiebre, ni dolor, ni inflamación, pero la infección está. Entonces él nos dijo que si o si hay que operarla de nuevo. Lamentablemente tienen que sacarle todo”, informó Ruth, la mamá de Juanita.

Juanita Ghiotti se está rehabilitando y está muy emocionada por su pronta recuperación Foto: Instagram

A pesar de la triste noticia, Juanita se encontraba en buen estado de salud y su mamá comentó que le explicaron a la niña que debían operarla de nuevo, y ella accedió con la condición de que sea después de su cumpleaños. Cumpliendo el deseo de su hija, sus padres le realizaron un festejo de cumpleaños el pasado martes 13 de junio, y se la pudo ver muy feliz y animada rodeada de sus seres queridos.

El jueves 15 de junio, Juanita fue operada con éxito y el martes 20 de junio, sus padres dieron a conocer que su herida ya estaba cerrada y, cuando cicatrizara, podría comenzar su rehabilitación, una parte en Barcelona y otra en Mendoza. Ahora la pequeña mendocina ya está en proceso de rehabilitarse y se encuentra muy feliz del progreso que le dará una mejor calidad de vida.