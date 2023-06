La niña mendocina de 5 años que fue operada de sus manitos en Barcelona, Juanita Ghiotti, deberá ser intervenida nuevamente, debido a una infección que se le produjo en el hueso. Este jueves 15 de junio, la pequeña ingresó al quirófano, pero antes de la operación ocurrió algo especial para ella, un dientecito de leche se le cayó y esperará la visita del querido y famoso Ratón Pérez.

Juanita Ghiotti entró al quirófano pero antes ocurrió algo especial: la visitará el querido Ratón Pérez Foto: instagram

“¡Se le cayó otro diente!”, comentó su mamá a través del Instagram “Todo por Juani” y mostró una foto de la niña sonriendo por la linda noticia de que pronto vendrá el Ratón Pérez por su dientito. La pequeña ya se encuentra en el quirófano para ser operada y sus padres agradecieron a todos los que enviaron mensajes positivos deseando la pronta recuperación de Juanita.

Las emotivas fotos de Juanita ingresando al quirófano

Este jueves 15 de junio, Juanita será operada nuevamente y su mamá compartió emotivas imágenes de la niña ingresando al quirófano. “Dios te acompaña”, comentó la mamá en una foto donde se la ve a la Juanita y al médico en el asensor del hospital.

Las emotivas fotos de Juanita ingresando al quirófano Foto: Instagram

Además, compartió una tierna foto con su papá, quien le da un beso a su hija antes de que ingrese al quirófano. Desde las redes sociales, los usuarios envían mensajes de aliento y esperan que todo salga bien en la nueva operación que le harán a Juanita.

Por qué Juanita debe ser operada nuevamente y qué pidió a sus padres antes de ser intervenida

Juanita Ghiotti fue operada con éxito en Barcelona el pasado 15 de marzo de agenesia de radio bilateral, una enfermedad que padece en sus manitos. La pequeña fue evolucionando favorablemente a lo largo de los días, sin embargo, el pasado viernes 9 de junio, su mamá informó que deberá ser operada nuevamente debido a una infección que presenta en el hueso de su mano.

A pesar de que la niña no tiene ningún síntoma, debe ser intervenida nuevamente y deberán retirarle todo el implante. “Lo que nos explica el doctor es que, normalmente, cuando la infección está en el hueso pasa a ser una infección crónica, es decir que no tiene síntomas: no tiene fiebre, ni dolor, ni inflamación, pero la infección está. Entonces él nos dijo que si o si hay que operarla de nuevo. Lamentablemente tienen que sacarle todo”, informó Ruth, la mamá de Juanita.

Juanita festejó su cumpleaños antes de su operación Foto: Instagram

A pesar de la triste noticia, Juanita se encuentra en buen estado de salud y su mamá comentó que le explicaron a la niña que deberán operarla de nuevo y ella accedió con la condición de que sea después de su cumpleaños. Cumpliendo el deseo de su hija, sus padres le realizaron un festejo de cumpleaños el pasado martes 13 de junio, y se la pudo ver muy feliz y animada rodeada de sus seres queridos.

Este jueves 15 de junio, Juanita debe ingresar al quirófano nuevamente, pero antes de hacerlo, se sorprendió al observar que se le cayó otro de sus dientitos de leche. Se espera que la cirugía se realice sin complicaciones para que Juanita pueda recibir feliz el regalo del Ratoncito Pérez.