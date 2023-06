Este martes 13 de junio, la niña mendocina que fue operada en Barcelona, Juanita Ghiotti, festeja sus 5 añitos en compañía de sus familiares. Los padres de Juanita compartieron en Instagram tiernas imágenes donde se la ve muy feliz soplando las velitas y disfrutando de su cumpleaños.

Juanita Ghiotti festeja su cumpleaños y espera a ser operada de nuevo Foto: Instagram

“Juanita de nuestros corazones, gracias por enseñarnos a ser fuertes. Gracias por darnos tanto amor con sólo 5 añitos, por enseñarnos a no bajar los brazos y que nada es imposible. Te amamos con el alma tal como sos”, comentaron los padres de la pequeña a través del Instagram “Todo por Juanita”.

El próximo jueves 15 de junio, la niña deberá ser operada nuevamente debido a una infección en el hueso de su mano, pero a pesar de esto, ella se encuentra en buen estado de salud y feliz en la celebración de su cumpleaños. Muchas personas felicitaron a Juanita a través de las redes sociales y piden por la pronta recuperación de la pequeña mendocina.

La nueva operación que deben realizarle a Juanita y el tierno pedido que había realizado

Juanita Ghiotti fue operada con éxito en Barcelona el pasado 15 de marzo de agenesia de radio bilateral, una enfermedad que padece en sus manitos. La pequeña fue evolucionando favorablemente a lo largo de los días, sin embargo, el pasado viernes 9 de junio, su mamá informó que deberá ser operada nuevamente debido a una infección que presenta en el hueso de su mano.

A pesar de que la niña no tiene ningún síntoma, debe ser intervenida nuevamente y deberán retirarle todo el implante. “Lo que nos explica el doctor es que, normalmente, cuando la infección está en el hueso pasa a ser una infección crónica, es decir que no tiene síntomas: no tiene fiebre, ni dolor, ni inflamación, pero la infección está. Entonces él nos dijo que si o si hay que operarla de nuevo. Lamentablemente tienen que sacarle todo”, informó Ruth, la mamá de Juanita.

Juanita Ghiotti deberá ser operada nuevamente Foto: Instagram

Así mismo, la mujer explicó la decisión que deben tomar como padres frente a esta complicación en la salud de su hija: “Como papás tenemos que considerar la opción de hacerle centralización de muñeca o volver a hacerle el trasplante de óseo. Si le volvemos a hacer el trasplante, lo que van a hacer es sacarle el dedo índice de pie, es decir que perdería su dedo índice y sacarían ese hueso para que cumpla la función del radio. Asique con el papá tenemos tiempo hasta el jueves 15 de junio para pensar qué vamos a hacer”, comentó afligida la mamá de la niña.

A pesar de la triste noticia, Juanita se encuentra en buen estado de salud y su mamá comentó que le explicaron a la niña que deberán operarla de nuevo y ella accedió con la condición de que sea después de su cumpleaños. Cumpliendo el deseo de su hija, sus padres le realizaron un festejo de cumpleaños este martes, y se la puede ver muy feliz y animada rodeada de sus seres queridos antes de ser ingresada al quirófano nuevamente.