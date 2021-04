Hugo Fregonese nació en 1908 en Mendoza y dirigió destacadas películas de la época tanto en Argentina como en Estados Unidos. Los largometrajes más reconocidos del director en el país fueron La mala vida (1973) o Más allá del sol (1975).

En Buenos Aires la Filmoteca del Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires (MALBA) programó hace unos años un ciclo de 18 largometrajes de este director, para brindar el conocimiento que necesita. Las películas que han merecido el aprecio de la crítica internacional son Murallas de silencio (One-Way Street, 1950) y Martes negro (Black Tuesday, 1953).

Imagen de "Apenas un delincuente".

Fregonese fue un clásico en una época que desembarcó en Nueva York sin saber hablar inglés en 1935, en 1938 ya trabajaba en Hollywood como asistente de dirección. Logró ser el con director Lucas Demare, de Pampa bárbara, un reconocido western argentino ambientado en las guerras contra los indios de la frontera en los tiempos de la dictadura de Juan Manuel de Rosas.

En 1935 trabajo en Columbia Picture donde fue nombrado supervisor técnico de las películas con temas referidos a Latinoamérica. Asumió su rol de asesor técnico en muchas de las películas estadounidenses . La mayoría de los largometrajes de Fregonese son westerns y de crímenes. En sus próximas décadas de vida continuó trabajando en conjunto con Estados Unidos y Europa. Entre sus reconocidas obras se encuentra Man in the Attic (1953), protagonizada por Jack Palance, y que es, después de El enemigo de las rubias (The Lodger, 1927 ) de Alfred Hitchcock, del no resuelto caso del asesino conocido como “Jack el Destripador”.

Finalmente en 1987 regresó a la Argentina, esta vez a Buenos Aires donde falleció en 1987.