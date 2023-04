Heredó la pasión por el vino de su abuelo y ahora lleva el malbec mendocino como bandera por todo el mundo

Cada 17 de abril se celebra el Día Mundial del Malbec, la cepa emblema del país, el varietal por el que Mendoza es reconocida en todo el planeta, ya que supo afianzarse a la tierra mendocina y logró tomar el punto justo de maduración por el clima, con un sabor único e intenso en sus vinos. En Vía Mendoza hablamos con Juan Ubaldini, un enólogo mendocino que nos contó por qué el malbec es la bandera que nos caracteriza.

Un día como hoy, en 1853, se presentó en la Legislatura de Mendoza un proyecto para crear una quinta normal y una escuela de agricultura. Este proyecto proponía incorporar nuevos varietales para hacer crecer la industria vitivinícola Argentina. De la mano del agrónomo francés Michel Pouget, quien fue designado como director de esta escuela, llegó a la provincia mendocina el tan aclamado malbec. Desde el 2011 esta fecha fue elegida para festejar un hecho histórico.

En el día mundial del malbec, hablamos con el enólogo mendocino Juan Ubaldini. Foto: Ubaldini wines

En Vía Mendoza quisimos homenajear a la cepa más cultivada de Mendoza y hablamos con el enólogo Juan Ubaldini, productor de vinos mendocinos, quien nos contó sobre su amor por la profesión, por qué es tan importante el malbec, cuáles son los maridajes recomendados y su crecimiento en el mercado mundial.

“El malbec es tan importante en Argentina porque es una variedad que se supo adaptar a las diferencias climáticas del país, desde el frío de la Patagonia hasta el cálido norte salteño. Es una cepa que se adapta perfectamente a todos los lugares, por eso es que el país se lleva tan bien con este varietal y en cada región vitivinícola tiene una expresión muy marcada y de muy buena calidad”, expresó Juan Ubaldini con respecto a la cepa emblema de la provincia.

Sin dudas este varietal es el más elegido por los mendocinos y los turistas que vistan la provincia, porque si venís a la tierra del sol y del buen vino, mínimo una copa tenés que degustar. “El malbec nunca te defrauda, nunca te deja a gamba. Podés tomar desde uno baratito a uno de alta gama y siempre cumple. Es un todoterreno”, dice con orgullo el enólogo mendocino.

Llevar el vino mendocino a todo el mundo por una tradición familiar

Juan Ubaldini es un enólogo que vive su profesión con gran amor y pasión, siguiendo una tradición familiar relacionada con la vid, vive sus días entre viñedos y su bodega para poder llevar el vino mendocino a lo más alto del mundo. “De chico no me imaginaba trabajando metido en una oficina, detrás de un escritorio. Siempre me gustó el aire libre y el campo”, nos cuenta Juan.

“Mi papá me contaba las historias de cuando mi abuelo se dedicaba a vender vinos en todo Argentina y recorría provincia por provincia, llevando el vino mendocino a todo el país en los años dorados, donde los litros per cápita eran altísimos”, expresa sobre su elección de estar en el mundo de los vinos.

A los 17 años empezó a hacer las pasantías en el colegio técnico agrario, Miguel Amado Pouget, justamente quien introdujo el malbec a la provincia, y desde ahí se formó como profesional recorriendo distintas bodegas de renombre. Hace 10 años se independizó y creó un proyecto familiar de vinos boutique, los cuales son elaborados en su bodega en el Valle de Uco donde produce alrededor de cien mil botellas al año.

Entre sus vinos se destaca la producción del malbec, los cuales son netamente orgánicos, donde se busca la fidelización con los clientes, enfocándose en la calidad y el carácter con el que se elaboran los vinos. “Es un trabajo de hormiga que vamos haciendo año a año, que en estos diez años nos ha ido permitiendo crecer poco a poco”, nos cuenta Juan Ubaldini.

Cuáles son los maridajes recomendados para acompañar el malbec

Por su intenso sabor y aroma, el malbec es un gran compañero a la hora de comer e infaltable en la mesa de los argentinos. Juan nos contó cuáles son los mejores platos para acompañar este exquisito varietal mendocino.

Los mejores platos para acompañar al malbec. Foto: bacan

“La gastronomía argentina es bastante amplia, tenemos desde las exquisitas carnes rojas, pescados y mariscos en el sur, las papas y los granos del norte y todas las costumbres españolas, italianas y alemanas que conforman una melange de diversidad de platos importante”, expresa el enólogo.

El malbec marida bien con prácticamente todo, ya que al ser tan único y particular en su sabor, cualquier plato argentino es un buen compañero. Además, hay vinos blancos, rosados, espumantes y tintos de todo tipo en base a la cepa, lo cual hace una variedad de maridajes enormes.

Cómo elegir un buen malbec

Para aquellos que no conocen mucho sobre vinos y no saben cuál elegir a la hora de comprar un buen malbec, Juan Ubaldini nos cuenta cómo hacer una buena elección. “Los vinos que podemos encontrar en el super son vinos para todos los días que no te defraudan”, dice el enólogo.

“Los más económicos pueden maridar con los momentos gastronómicos diarios, desde un sanguchito hasta un bife con ensalada”, agrega Juan sobre la elección de un malbec. Además, nos cuenta que siempre el malbec tiene buen color, una gran intensidad aromática, donde se destacan algunas frutas rojas como la ciruela.

“Si tenemos que comparar el malbec con una persona, podemos decir que es un tipo muy simpático, amistoso y empático”, finaliza la entrevista Juan Ubaldini, en la cual nos contó de todo un poco sobre la cepa emblema mendocina. Obviamente, para festejar este día no puede faltar un malbec en la mesa. Y vos, ¿con qué plato lo vas a acompañar?.

