Gimnasia La Plata tiene nueva DT y es mendocina: quién es y por qué sigue haciendo historia

Silvana Villalobos sigue agregando capítulos a la historia, no sólo a la de ella sino a la del fútbol femenino de Mendoza y a nivel nacional. Porque la nacida en Guaymallén, ex jugadora y entrenadora de Las Pumas (femenino), Boca de Bermejo, Argentino y Rodeo (masculino) dio un paso gigante en su carrera: dirigir a Gimnasia La Plata en Primera A femenino de AFA, donde debutará este domingo en el clásico con Estudiantes.

Así es, la mendocino hizo historia por ser pionera en todo: fue una de las principales impulsoras del fútbol femenino en la provincia, cara visible de incansables años de lucha y formadora de generaciones y equipos campeones. Treinta años en una institución que supo preservar, reconstruir y fundar para ser representada.

La mendocina Silvana Villalobos es la nueva DT. del equipo femenino de fútbol de Gimnasia y Esgrima de La Plata

No obstante eso, fue formadora de jugadoras aportándole a la selección Argentina desde el 2004, destacándose Gimena Blanco, Estefanía Banini y Chiara Singarella, por mencionar a las más conocidas.

Fue la primera mujer en Sudamérica en dirigir un equipo de Primera de varones y lograr ascensos y títulos. También fue seleccionadora del elenco mendocino para nacionales y jugó con Las Pumas en el Regional, cayendo con Boca Juniors en octavos de final.

Y la historia Villalobos continúa. Aunque vale decir que esta oferta de Gimnasia no es reciente, el club ya le había hecho una propuesta meses antes y a último momento, Silvana la rechazo priorizando a su club.

Pero ahora, y después de tanto pensar, entendió que “la vida es corta y me debía esto. Es una cosa pendiente y la tengo que aprovechar”, expresó la técnica a Via Mendoza, poco antes de oficializarse la noticia de que sería la nueva entrenadora del Tripero.

“Será para mi una oportunidad para adquirir mayor experiencia y poder luego volcarla en Las Pumas”, dijo la DT apenas arribó a su departamento en Buenos Aires. “Estamos muy lejos de ésto. Es triste reconocer que el fútbol mendocino está muy retrasado. Ojalá en unos años la provincia pueda tener aunque sea el 60% de lo que se ve acá”, aseguró Villalobos.

“Ayer (por el domingo) dirigí por última vez a Rodeo (masculino) y no se veían los cuerpos ni la pelota de la tierra que había. Y acá, cuando pisé este estadio, entendí lo lejos que estamos”.

-¿Qué sentiste cuando entraste al estadio?

-Me tiritaban las piernas. No puedo creer que esté dirigiendo el mismo club que lo hizo el Diego. Estoy realmente emocionada. Es increíble esto. Lo voy a aprovechar y vivir a lo máximo.

-¿Qué pasará en Las Pumas?

-La partida fue desgarradora. Me lloré todo con las nenas y con las más grandes. Pero considero que será importante también para ellas, porque no me voy definitivamente. Vuelvo. Y con respecto a la conducción de los planteles, Mavi Pintos será la entrenadora junto a Joana Panello y Mario Porras. Éste último dirigirá también el equipo de Rodeo, mientras que Mavi seguirá jugando, es 80% jugadora y tiene dos años más para ‘romperla’. La apollo a que siga jugando, pero será su decisión. Y Panello, fue jugadora nuestra y viene desde años trabajando en inferiores, conoce todo y a cada una.

Un antes y un después

Silvana contó que aquel partido contra el elenco Xeneize fue un antes y un después. Porque “la Colo”, como se la conoce en Mendoza, volvió a la provincia con la propuesta y un sí confirmado al club de La Plata.

Gimnasia LP con Villalobos flamante DT Foto: Gimnasia La Plat

Villalobos fue recibida con las mejores recomendaciones, no sólo por parte de su capitana en Las Pumas, Mavi Pintos, quien jugó una temporada en el Lobo; sino de colegas y personas vinculadas al fútbol femenino que ya la venían siguiendo. Por lo que el el club mensana, que necesitaba una renovación, la buscó, le hizo una propuesta y Villalobos aceptó.

Sin embargo, la técnica mendocina, al llegar a Mendoza y tras la derrota contra Boca, reflexionó que no podía dejar a sus jugadoras porque tras la experiencia en aquel regional, “sentí que me necesitaban más acá que en un club de allá”. Lo hizo. Se quedó unos meses para seguir conduciendo a Las Pumas y Rodeo del Medio, pero desde Buenos Aires volvieron al ataque.

Sin dar muchos rodeos, le enviaron un pasaje y con un empujoncito la subieron a un avión. Así llegó a un Gimnasia que la recibió a “lo grande”, sorprendida ella porque, en definitiva y como dice el refrán, “nadie es profeta en su tierra”.

Su llegada a Gimnasia: “Es importante para la mujer”

“Es un placer y orgullo estar en este club importante, nada más y nada menos que en el que estuvo dirigiendo el mejor jugador del mundo, el Diego. Es difícil para mi vivir esto, es mi primer contrato profesional en el fútbol femenino e intentaré mejorar todos los días para que este equipo pelée entre los primeros lugares”, confió la mendocina en la conferencia de prensa donde fue presentada oficialmente por el presidente Mariano Cowen, luego de darla a conocer al plantel.

Gimnasia LP con Villalobos flamante DT Foto: Gimnasia La Plata

“Pisar esta cancha fue emocionante. Fue increíble la sensación” confió ante los periodistas.

Con respecto a du debut este fin de semana, nada más y nada menos que en el clásico de La Plata contra Estudiantes, “la Colo” confió: “el equipo que dirijo tiene que ser protagonista. Creo que los dirigentes no me hubiera llamado para estar acá si no supieran como pienso. Mi trabajo consistirá en fortalecer a este plantel nutrido de jugadoras jóvenes, hacer un trabajo integral y darle importancia a divisiones inferiores. Y contra Estudiantes, todos sabemos lo que significa este clásico, hay que ganar o ganar, después veremos si se gana el campeonato. En el domingo es a lo que me concentro”.

Finalmente, la técnica se sinceró y se refirió a la realidad del fútbol mendocino y del Interior. “El interior esta castigado. El crecimiento del fútbol depende del crecimiento y formación de los dirigentes, y después hacer la transformación. Que yo llegue a Gimnasia no debería ser un acontecimiento, debería ser más común. Pero estamos lejos de que esto sea así”.

Y concluyó sobre este momento en el que se la presentó como DT: “Más que ser importante para mi y para mi provincia, creo que es más importante para las mujeres, porque no se trajo a un varón. Gimnasia le dio lugar a mujeres”.

Gimnasia La Plata femenino Foto: Instagram}

Cómo está Gimnasia en el campeonato

Las Lobas del Bosque no viene bien. Necesita sumar puntos para no perder la categoría, y aunque faltan siete fechas para que finalice el campeonato, los dirigentes decidieron evitar correr sobre la cornisa y adelantarse a los hechos. De allí el giro de timón para mejorar la campaña del equipo con Silvana Villalobos.

El equipo se ubica 15° con 12 unidades y tiene más partidos perdidos (6) que ganados y empatados (3 y 3). Por lo que les impera sumar para alejarse de la zona de descensos (bajan 4 a al B). Y qué mejor debut de un técnico que una victoria, y más si se trata en un derbi. Y si vale el detalle, el Pincha tampoco viene bien en las posiciones, está un punto abajo. Por lo que este domingo, por la fecha 13 del torneo profesional, el clásico de domingo en el femenino será no solo determinantes, sino más que emocionante.