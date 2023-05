Quién es el mendocino discapacitado que salió del encierro con la calistenia y ahora competirá en un Nacional

El próximo 21 de mayo Franco Navarro competirá en el Nacional de Calistenia “Epdrago Championship”, que se realizará en el Parque Chacabuco de Buenos Aires. El joven de 21 años es discapacitado y será el único mendocino en representar a la provincia. Pero no obstante este, que será su debut en esta competencia de deporte urbano, se animará al internacional Power Calisthenics Championship que se desarrollará una semana después con posibilidad a clasificar al Mundial de Italia.

Con la ilusión de todo joven debutante, Franco se inscribió en la categoría Elite del certamen más importante del Power Freestyle del país, con el objetivo no sólo de demostrar su capacidad sino también de aprender de los máximos exponentes, como Matías Antúnez, Francisco Rossi y ‘Popi’ Florencia Cabrera.

“No me importa si me toca irme en la primera ronda o en instancias posteriores. Mi meta es demostrar todo lo que he logrado en solo 1 año con mi problema de salud. Quiero dar lo mejor de mi, para intentar llegar lo más lejos posible”, confió el atleta.

Quién es Franco Navarro y cuál es su virtud

Franco es alvearense y discapacitado, y si bien su dificultad física sus extremidades inferiores le impide hacer muchas cosas de la vida cotidiana, no es así en la calistenia.

Esta actividad que se desprende de la gimnasia artística le permitió al joven mendocino cumplir con desafíos autoimpuestos. Con ella abrió su mente y salió de una habitación para desarrollarse y ser más feliz sobre barras, paralelas, en plazas o gimnasios.

-¿Cuál es la discapacidad que tenés?

- Nací con espina bífida, que ocurre cuando la médula espinal de un bebé no logra desarrollarse o cerrarse correctamente durante la gestación. Mi primera cirugía de médula fue a los 7 meses de edad, y saldría exitosamente. Pero a los 7 años esa zona volvería a traer complicaciones, por lo cual me volvieron a operar y esa cirugía salió mal. Al principio el médico nos dijo que todo estaba bien, que yo de ahí a un mes haría una vida completamente normal pero eso nunca ocurrió. Desde ese momento comencé un camino, una nueva vida llena de obstáculos, que yo estaba obligado a vencer. Actualmente tengo 3 cirugías de médula, cientos en mis pies, amputación de mi antepie izquierdo, atrofias musculares en mi tren inferior derecho y una gran dislocación del lado derecho de mi cadera. Pero aquí sigo y como siempre digo “jamás se rindan, porque a veces la esperanza de que todo algún día mejore, es más fuerte que cualquier otra cosa”.

-¿Cómo descubriste la calistenia?

- La calistenia llegó a mi vida hace un año, cuando me encontraba en un momento de mi vida en donde no me gustaba salir a ningún lado. Me la pasaba encerrado en mi habitación. Pero le envié un video a un amigo de mi hermano, que yo recién estaba comenzando a intentar hacer trucos de calistenia, y me dijo: “Fran, deja de tener vergüenza. Andá a conocer al equipo (Palero Calisthenics) y empezá a entrenar afuera de tu cuarto. Me anime a salir de mis zonas de confort y comencé con la calistenia, algo que yo no sabría en su momento que se convertiría en algo muy importante para mí. Porque además, la comunidad es muy buena, no hay burlas y todos nos ayudamos los unos a los otros.

-¿Qué te dio la Calistenia?

-Me dio mucho, no solo la mejoría de salud física sino también mental. Me ayuda estar enfocado y a generar motivación, y sobre todo, un objetivo que jamás creí que encontraría a través de este deporte: demostrar que a pesar de los problemas de salud que tengamos o los problemas en general que uno tenga a veces, con esfuerzo y perseverancia todo es posible.

Objetivos en el primer Nacional de Franco

Para Franco Navarro será la primera competencia de alto nivel. Y su idea es “probar que estamos a la altura de los mejores. Pero sobre todo, aprender también de campeones como Matías Antúnez o Francisco Rossi. Este último fue 3 veces campeón nacional y 2 internacional; al igual que de ‘Popi’ Florencia Cabrera, quien es bicampeona nacional y la actual campeona mundial. Ojalá podamos compartir con ellos”, confió Fran.

En cuanto a lo personal, “tengo como meta demostrar que nada es imposible, que los límites son solo mentales”. Y en cuanto a estudios, voy a comenzar el pre de Ingeniería en Sistemas, en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional).

Franco participará desde el 21 en las batallas del Nacional; pero luego, el 27 lo hará también en el Internacional de Calistenia en Buenos Aires. El mismo clasifica para el Mundial de Power Freestyle en Verona, Italia.

Para este internacional ya hay casi 80 atletas inscriptos, entre 57 argentinos, 14 uruguayos, 1 boliviano, tres de Chile y dos colombianos para participar en modalidades de Power Freestyle, Street Lifting, Hard Reps y Circuito Rampage. El mismo está organizado por Kubebarz y en Argentina por Co-Organizado con la Asociación Argentina de Street Lifting.