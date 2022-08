La historia de Agustín González y la calistenia, el deporte urbano que despierta pasión en San Juan

Agustín González, tiene 25 años y actualmente es instructor certificado de calistenia en San Juan, deporte que descubrió hace 7 por Youtube porque según contó a Vía San Juan, “este deporte acrobático urbano aún no arribaba a la provincia”. Hoy es pionero y referente de esta disciplina que atrapa cada vez más la atención de los jóvenes.

Agustín da clases en gimnasios y a su vez, utiliza las redes sociales y su canal en Youtube para difundir esta actividad, mostrando los diferentes ejercicios y actividades con otros referentes del país. Por lo que el sanjuanino busca ampliar el horizonte de la calistenia en su provincia, por todas las vías posibles.

“Me desmotivé con el fútbol y cuando descubrí la calistenia o streetworkout, investigué, y realmente me apasionó. A diferencia de lo que sucede en la actualidad, en donde tenés tutoriales de todo, cuando empecé no había mucho al respecto. Sólo encontraba videos de atletas súper entrenados y aunque intentaba imitarlos, me resultaba muy difícil”, confió el deportista de esta nueva actividad urbana.

Y lejos de darse por vencido “de a poco, e instruyéndome con clases que tomé de gimnasia artística, fui sacando los ejercicios”, dijo Agu quien en el último Sudamericano desarrollado en Córdoba quedó en el tercer escalón del podio.

“Actualmente son muchos los chicos que se entrenan y lo practican, desde niños a mayores de 40. Pero la mayoría son adolescentes. Hay atletas, varones y mujeres, en Albardón, Caucete, en Rivadavia, Trinidad, pero de manera más competitiva debemos ser unos 8 chicos en la capital sanjuanina”, aseguró.

Agustín González, uno de los pioneros de la calistenia en San Juan. Foto: Instagram

Lo acrobático siempre llama la atención. Un cuerpo desafiando la gravedad, no hace otra cosa que generar admiración. Y si todo eso sucede en una plaza, al aire libre, con “la música al palo y quince pibes alrededor, es inevitable que la gente se acerque a ver lo que esta sucediendo. Hay mucha respuesta de la sociedad, a la gente le gusta lo que ve y muchas veces expresan quererlo practicar”, explicó González, quien estudia Educación Física en el IEF.

“Es un estilo de vida, porque más allá de entrenar para sacar algún truco específico, lo que se busca es la auto superación constante. Se trata de cumplirse metas y desafíos. Muchos se sorprenden por comprobar que pueden hacer cosas que antes no creíamos poderlas lograr. Por eso es tan lindo, por la satisfacción que te genera saber que podés hacer ejercicios que creías imposible”, sostuvo el instructor, quien además aseguró que pese a ser un deporte individual, “el aliento, el apoyo del grupo de compañeros que te festejan el haber podido ganarle a un ejercicio, lo hace ser un deporte de equipo. Porque valoramos mucho el esfuerzo y la autosuperación”.

“La calistenia es una pasión. Particularmente me ayudó mucho a superar mi timidez. Era muy introvertido y cuando la descubrí, me fui proponiendo dominar ejercicios que veía como imposibles. Mi propósito era hacer cosas que la mayoría no pudieran realizar. Con el tiempo entendí este deporte y me encontré con otra forma de pensar y confianza en mi mismo”, concluyó el hombre de la calistenia en San Juan.

Qué es la calistenia

La calistenia es un deporte que se practica en espacios abiertos urbanos, en donde fundamentalmente el deportista desafía su fuerza corporal, sobre barras fijas o paralelas.

Con bases en algunos ejercicios de la gimnasia artística, los jóvenes buscan lograr movimientos acrobáticos y de fuerza, motivados con música urbana.

Tiene distintas categorías: los ejercicios básicos o Street lifting, que son las dominadas, fondos en paralelas, abdominales en suspensión, fondos en paralelas y sentadillas, entre otras. Y se trata de hacer mayor repetición, mayor peso o el que realiza un circuito determinado en el menor tiempo posible.

Desde allí, se continúa progresivamente a ejercicios de mayor complejidad como son “los estáticos” que es propio de este deporte, como las planchas, banderas humanas o verticales. Y “los dinámicos” que es la parte acrobática, con elevaciones, giros y desmontes. Y el freestyle, que es la combinación de ambos.

La particularidad de esto es que se practica con música porque “nos dejamos llevar por ella, nos ayuda a concentrarnos, nos motiva”, confió González.

Qué le falta a San Juan para que este deporte explote

La calistenia es un deporte que llama la atención a las nuevas generaciones, pero no tiene un lugar físico en la provincia para se practique, en general, ya sea de manera recreativa o competitiva. Es decir, “San Juan no cuenta con un lugar con infraestructuras adecuada para su práctica”.

“No hay estructuras de barras que sirvan para practicar este deporte. Si contáramos con el espacio y las barras correctamente dimensionadas y colocadas, podríamos hacer que este deporte crezca en la provincia e incluso -y por qué no-, ser sede de un torneo nacional”, expresó Agustín, quien comenzará a dar clases en el gimnasio Oxis, por calle Cipoletti, en Rivadavia.

Un poco de historia

La palabra Calistenia tiene su origen en el griego: kallos (belleza) y sthenos (fortaleza) y se define como “hacer ejercicio con tu propio cuerpo”. Data de 480 a.c, durante la Batalla de Termópilas, donde los espartanos se entrenaban con esta disciplina.

Pero no fue sino en 1785 cuando se puso en práctica, mediante el profesor de gimnasia Christian Carl André, quien incorporó a la calistenia en la escuela de Salzman para ejercitar al aire libre.

Sin embargo, fue en 1822 cuando empezó a crecer el fenómeno y empieza a difundirse la calistenia por medio de Wilson Ovalle Astudillo por Francia e Inglaterra. Cinco años más tarde Clias escribe el libro “Calistenia o gimnasia de las mujeres jóvenes”, porque la tendencia en Europa estaba orientada más hacia las féminas, aunque en la actualidad sean los varones los que la prefieran.

Luego, en 1857 comienza a difundirse en Estados Unidos con el libro “Fisiología y calistenia para las escuelas y las familias”, de Catharine Beecher.

En el S. XX resurge en las nuevas generaciones y esta vez de modo más competitivo y con mucha más fuerza.

La calistenia empezó a llamarse Street Workout -su denominación en inglés- y fue la primera tendencia fitness mundial en el año 2015.

Esta actividad que comenzó en espacios abiertos fue de a poco adaptándose en espacios cerrados con techos de altura.