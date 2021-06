Gabriel Jarmolczuk, también conocido como “Alambre” regresó a Mendoza este viernes y se quedará en su ciudad natal, Bowen. El locutor es oriundo de General Alvear y en horas de la mañana subió un video a su cuenta de Instagram en la que compartió como llegaba en auto a la casa familiar.

Jarmolczuk en cada oportunidad que tiene regresa a su pueblo para descansar junto a su familia y amigos. Su viaje coincide con el fin de semana largo por el Día de la Bandera, lo que posiblemente le permitió tener varios días para disfrutar de los suyos con un poco más de tiempo. “La vueltita por mi paraíso”, escribió Gabriel en la historia a la que le sumó el tema “Voy a volver” de sus amigos Los Caligaris.

El exconductor de Ahora que el jefe no está, programa de radio que salía al aire de la 100.9 Estación del Sol y optó por un cambio radical en su vida: se fue a vivir a Córdoba y se sumó al equipo de trabajo de Cadena 3 y trabajó con el reconocido periodista Mario Pereyra.

Incluso fue el mismo Pereyra quien lo buscó y pidió reunirse con él. “Con todo lo que representa Mario Pereyra en la historia y el presente de la radio, temblaba como una hoja apenas me senté y sin muchas más vueltas me ofreció participar en la mesa del programa. Fue directo y me habló de radio de ideas y producto, con eso ya sabía que tenía que decir, pero le pedí tiempo. Primero para procesarlo y después para responderle”, contó Gabriel en su momento a Los Andes.

El mendocino trabaja en el programa “Juntos” de Cadena 3, el emblemático programa que conducía Pereyra. Se sumó al equipo en pleno inicio de la pandemia, ya que comenzó a trabajar allí en marzo del 2020. Además, es el encargado de la parte musical de todas las radios (Cadena 3, FM Córdoba y Cadena Popular) también de transmitir los recitales y cerrar los acuerdos con los artistas y los sellos discográficos.