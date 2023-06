Fútbol femenino: quién es la mendocina que dejó todo para seguir a Villalobos en Gimnasia La Plata

María Victoria Pintos, o “Mavi”, como se la conoce en el ámbito del fútbol femenino de Mendoza, volvió a Gimnasia La Plata, luego de más de dos años de haber vestido la casaca del Lobo.

La capitana de Las Pumas decidió regresar a su segundo club, luego de que su entrenadora Silvana Villalobos fuera contratada para dirigir el elenco profesional de la Primera A de AFA, y de haber comenzado una campaña positiva de un empate en el clásico con Estudiantes y una victoria frente a Independiente, de visitante por 2 a 0.

De hecho, la “Colo” Villalobos arribó al elenco de La Plata por recomendación de Mavi, quien había dejado una gran impresión en su paso por el club en el 2020-2021.

Ella había vuelto a Mendoza por motivos personales, rechazando una recontratación. Sin embargo, tras un primer intento de ambas para sumarse a Gimnasia el año pasado, la capitana de Las Pumas decidió finalmente seguir a su entrenadora en este desafío, en el fútbol femenino profesional hasta el 2024 incluido.

Pintos arribó la semana pasada días previos a la victoria contra las de Avellaneda, debutando desde el banco e ingresando en el segundo tiempo.

“Me sentí como si nunca me hubiese ido. Pero con un Gimnasia más profesionalizado”, confió a Via Mendoza, la ex “5″ de Las Pumas.

“El grupo es genial, cada día se vuelven más intensos los entrenamientos y las chicas súper unidas. Más cómoda a nivel grupo, imposible”, afirmó luego de sumarse a los primeros ensayos del equipo de La Plata.

-¿Cómo salió la nueva convocatoria?

-Fui a ver el clásico que era el debut de la Colo y al volver a casa, me llamó para preguntarme si me interesaba volver para quedarme. E inmediatamente la gente de Gimnasia se comunicó conmigo. Fue todo muy muy rápido. Claro que el esfuerzo de dejar todo de un día fue por la Colo.

-¿Dudaste, tomando en cuenta que habías quedado a cargo de Las Pumas junto a Porro?

-Hablamos mucho de Las Pumas y cómo apoyarnos en otras personas para mantener las cosas ordenadas tanto en la escuelita como con la primera. En Las Pumas nos encontramos en un momento de recambio de jugadoras, donde hay literalmente nenas jugando en primera como en el caso de Ornela (Cangialosi ) de 13 años, Maimará (Andrade) de 16 o Juana (Moyano) de 15. Entonces es un momento delicado pero bueno también estamos con esa tranquilidad de saber que somos Las Pumas y siempre de algún lado sacamos un plus donde damos pelea hasta último momento y somos protagonistas. Está en el ADN del equipo.

-¿Cómo arreglaste?

-El contrato formal es con 2024 incluido, pero con la gente de Gimnasia la idea es volver a sentarnos a hablar a medida que van pasando las etapas de los campeonatos.

Mavi Pintos ya es ex campitana de Las Pumas. /Gentileza prensa de Prensa Las Pumas

-¿Con qué objetivo fuiste al Lobo?

-A corto plazo es sumar todo lo que pueda en estas fechas que quedan desde donde me toque y ver de ponerme a la altura de mis compañeras que son increíbles jugadoras y personas. Acá se maneja una intensidad de juego muy diferente y tengo que ponerme en muy poco tiempo a la par.

-¿Y a largo plazo?

-Vamos a ir viendo con el club, como te dije. La idea sería seguir un tiempo más y cumplir contrato pero hay muchos factores que dependen de eso. Por ahora lo que queda de este torneo estoy con contrato y departamento. Para el próximo torneo, tenemos que volver a sentarnos.

-Es un gran momento para vos, supongo que cabe agradecer a mucha gente

-A la Colo por esta oportunidad que me dio y como siempre por mostrarme la confianza que deposita en mí, que eso vale oro en mi vida. Y a Gimnasia por la predisposición que siempre han mostrado a la hora de sentarnos a dialogar. Siempre han hecho que todo sea muy fácil al comunicarnos y muchísima empatía por parte del club. Finalmente a Las Pumas, que las extraño. Siempre han sido mi norte y mi gran orgullo. Y ellas fueron la razón de por qué me vine a La Plata tranquila, porque hay gente que forma parte de Las Pumas que son incondicionales y aman esa camiseta y son incondicionales.