Los miembros que conforman los elencos presentados durante la Fiesta Provincial del Teatro realizaron una carta abierta, que cuenta los cambios que se realizaron sin su consentimiento. El escrito explica que desde un principio se prometieron cosas que luego no se cumplieron y que la remuneración para los artistas que participen será muy poca.

En una de las primeras reuniones entre representantes de los actores, el Instituto Nacional del Teatro y el Ministerio de Turismo y Cultura, se había propuesto a estos elencos poder participar y que la remuneración recibida derivaría del fondo común que se lograra con la venta de entradas, esta también incluía a la obra inaugural de la Fiesta con la participación de Ana María Picchio y un director de Buenos Aires.

“Después de la primera reunión, donde se puso un precio acordado de $ 300 para que fuera absolutamente popular y pueda llegar más público, nos enteramos que, en el Independencia, donde estaban estos compañeros de Buenos Aires la entrada salía $ 1000. Entonces por eso exigimos que eso también vaya a un fondo común, porque es distinto el conocimiento que se tiene de esa actriz al que se pueda tener de los grupos de acá”, explica Mariú Carrera, representante de los actores.

Escrito de los actores y actrices sobre el proceder de la organización de pagos sobre la Fiesta Provincial del Teatro. Foto: Gentileza

La falta de comunicación de lo sucedido denota la precarización con la que trabajan y trabajarán las funciones presentadas en el evento. Los trabajadores del arte no saben cuánto, ni cuándo será el monto que cobrarán.

Segunda parte de la carta abierta qu presentaron los 15 elencos que conforman la Fiesta Provincial del Teatro. Foto: Gentileza

La otra falla que señala la carta es la falta de difusión que tuvo el evento cultural. “Es lamentable, en todo este último tiempo el Le Parc ha funcionado como vacunatorio, no como centro cultural y no hubo ningún cartel, ni difusión pensando en la cantidad de gente que lo ha visitado. No había nada ni del INT ni de cultura”, afirma Mariú.

El mayor temor que tenían los trabajadores del teatro y actores es que por esta falta de difusión y debido al aforo que está permitido por la situación epidemiológica las obras no fueran vistas. Gracias a la difusión de los propios elencos muchas obras lograron tener gran público e incluso hay algunas que tiene funciones agotadas. Pero según Mariú, lo que se recaude del fondo común “no va a cubrir lo que necesariamente un pago de un trabajo de una función”.

Los pedidos formales de la carta:

Que el dinero recaudado de las ventas de entradas se les dé en un plazo no mayor a 30 días de finalizada la fiesta.

Que la recaudación de la función de apertura (Amor de Cine) forme parte del fondo común, como fue acordado en la reunión organiza.

Conocer los detalles pormenorizados de gastos de los presupuestos asignados para la Fiesta. (Un presupuesto de $ 828.000).

Esta semana se llevó a cabo la última reunión entre las instituciones y los actores, donde se acordó que se reunirán después de Vendimia para encontrar alternativas que permitan llevar las obras seleccionadas, en esta oportunidad los somos 15 elencos, a distintos departamentos de Mendoza. “Esto sería buscando una remuneración de esas obras”, cierra Mariú.