Estefanía Banini habló de la Selección camino al Mundial: secretos y virtudes de Argentina para el gran objetivo

Estefanía Banini, la mendocina que está a punto de disputar su último mundial de fútbol femenino cuando se realice en julio-agosto próximo en Australia- Nueva Zelanda, fue una de las invitadas de lujo del programa EquipoF emitido por ESPN.

Allí estuvo acompañado por el entrenador de la Selección Argentina, Germán Portanova y ambos se refirieron al equipo, su preparación y objetivos. La ex Cementista y Las Pumas destacó además cuál es la virtud de Argentina para enfrentar a las grandes potencias.

Estefi en ESPN hablando de la Selección Foto: Twit

Banini y las virtudes de Argentina

La ídola del fútbol femenino que milita en el Atlético de Madrid de España destacó cuáles son las cualidades de esta Selección. Si bien reconoció que “no estamos al nivel de las potencias” destacó que sabe competirles.

Para este Mundial se intentará “salir y hacer nuestro juego, tratar de crear y tener esa identidad, que creo que nos caracteriza a todos los argentinos, a nosotras también: jugar por abajo, la gambeta e imponernos con eso”, expresó Banini en la mesa del programa.

Estefi Banini con la futura generación. Foto: Twitter

Y agregó: “La Selección Argentina tiene algo distinto, que es esa picardía. Muchas jugadoras salimos del potrero, junto con las nuevas generaciones, que tienen otra formación, entonces creo que esa picardía no la tienen otras Selecciones, y creo que les vamos a competir”.

Puntualmente sobre su momento, Banini confesó que “llega en un buen momento. La verdad que me está yendo muy bien en el club. Terminamos ganando una Copa de la Reina y creo que llegó con mucha confianza, con mucha experiencia y quizás físicamente digo ‘por qué no supe lo que sé ahora hace 5 o 6 años’, pero nos pasó a todos”.

Su etapa de disfrutar el tramo final

Después del Mundial de Francia 2019, Banini, junto a Belén Potassa y Florencia Bonsegundo levantaron bandera para luchar por una justa evolución en el Seleccionado. Enfrentaron al entrenador de entonces, Carlos Borrello, y como consecuencia fueron apartadas del seleccionado por 3 años. Luego, Portanova volvió a llamar a Estefi y ‘Bonse’ y para la Copa América y este proceso mundialista.

“Necesitábamos un cambio para poder seguir creciendo y hacer que esta rama crezca. En ese momento, él llevaba más de 15 años y creíamos que necesitábamos un proceso distinto, que nos enseñaran y aprendiéramos. Necesitábamos ese plus, que la Selección juegue a algo más, porque era imposible ganar. Quería algo mejor para mi país. Y bueno, me costó estar tres años afuera”, expresó la mendocina.

Selección Argentina femenina goleó a Venezuela. El tercero lo convirtió la mendocina Estefanía Banini. Foto: Twitter

Sobre la postura y consecuencias “en ningún momento sentí que no había servido; creo que cuando tomamos ese tipo de decisión podía llegar a haber algún tipo de consecuencia, sos consciente de que puede haberlas. Uno espera que no sea en contra de las jugadoras, al hacer un reclamo que quería todo un grupo para tratar de mejorar. Fue difícil hablar en ese momento, pero creo que con el tiempo se dio un cambio, y supieron escuchar, después de un año o dos”, indicó.

“No siento un peso, sino que estoy aliviada e hice lo que sentía que tenía que hacer, convencida, con los valores que me inculcaron en mi casa, que es luchar por mejorar. Hoy siento que estoy en una postura de disfrutar. También se acercan los últimos años del fútbol y creo que lo más importante es disfrutar y entrar a la cancha y tratar de hacer lo mejor posible”.

Un público fiel

Banini confió que el fútbol femenino viene creciendo también en la afición. “Por haber ganado el Mundial la gente tiene esa euforia y pasión a flor de piel, y creo que nos está ayudando. Es importante también que sepan a qué vamos al Mundial, a tratar de representar de la mejor manera, pero lejos estamos del camino del masculino. Creo que la gente nos está apoyando cada vez más y estamos muy contentas y muy agradecidas”.

Sobre su último Mundial

La novedad de su último Mundial no es novedad, fue primicia de Via Mendoza. Sin embargo llamó mucho la atención un comentario al que los periodistas en la mesa no profundizaron y quedará pendiente para un próximo encuentro con la mendocina.

Banini habló de su edad y por las lesiones, estaría con este Australia-Nueva Zelanda dandole un cierre a su carrera de alta competencia. Si bien no descartó jugar en algún equipo del país, sí dejó en claro que sería en el ocaso de su etapa como futbolista.

Pero además, entre los otros motivos, largó que una futbolista llega físicamente “bastante tocadas y el hecho de ser madre, también -en algunos casos- es una decisión a tomar que te aleja del deporte”.

Estefanía Banini en la Selección Argentina y junto al campeón mundial, Lionel Messi. Foto: Instagram

Germán Portanova

El entrenador del Seleccionado Argentino femenino estuvo atento a esta rueda. Y acentuó la posibilidad de “marcar historia”. El cambio en la concepción de la rama, estando más cerca con el Cuerpo técnico masculino ayudó apra “seguir creciendo, dando pases para adelante, y ganar un partido y pasar de fase sería muy bueno, pero sin resignar lo que venimos trabajando, nuestro juego, que es muy importante”, expresó Portanova.

En Argentina el equipo ha cambiado. “En el Mundial pasado, era un 70 u 80% del ámbito local y un 20% de afuera, pero ahora el equipo titular es un 70 u 80% de afuera. Y jugadoras como Estefanía, que han marcado una historia para nuestro fútbol femenino argentino, con una Copa de las Reinas haciendo un gol, manteniéndose en el alto nivel afuera y marcó una historia para las jovencitas que vienen”.

Según Portanova, los rivales de Argentina tienen cada uno algo diferente. El debut será contra Italia, el 24. Este equipo se destaca por competir con Selecciones europeas obviamente, también tiene transiciones muy rápidas y se defiende con mucha gente, te presionan el lateral, de todos lados”.

Se presentó el amistosos de la selección femenina ante Perú (Gentileza Torneos)

Suecia “es fuerte en todo sentido, desde el juego vertical, la salida”. Sudáfrica “es el campeón de África. Pero vamos con mucha fe. Iremos a buscar”.

Cabe destacar que la Selección Argentina, con Banini y compañía, se despide de su país con un amistoso antes de emprender viaje hacia Oceanía, continente donde será el Mundial. Será el 14 de junio, frente a Perú en San Nicolás.

La inspiración del Mundial de Qatar y el objetivo de Potanova

“Tener el escudo de la Selección es algo increíble y te da una linda presión, de querer crecer y ser más. El masculino (el Mundial de Qatar 2022) lo disfruté muchísimo con la familia, fue increíble esa tercera alegría. Y en el femenino queremos dar alegrías también, pero dentro de lo que es nuestra historia, dentro de lo que venimos haciendo. Si el objetivo lo ponemos muy arriba, nos vamos a frustrar, pero vamos muy convencidos de lo que estamos haciendo, y Dios quiera que los partidos se den cómo los pensamos y soñamos”, finalizó.