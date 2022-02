Luego de la tormenta y posterior granizo que se desarrolló ayer especialistas meteorológicos reflexionaron sobre la necesidad de que Mendoza forme parte de un Sistema Nacional de Alertas. Esta señal lograría que los daños sean menores.

El granizo llamo nuevamente a pensar la necesidad de que la provincia forme parte del sistema de alarmas que depende del Servicio Meteorológico Nacional. Los profesionales indican que la mejor manera de evitar varios daños que deja el granizo es mediante un radiozondeo.

Mediante un twit un investigador indicó la complejidad del fenómeno. “Es un fenómeno muy complejo por eso se habla probabilidades de tormentas en la zona, y si se formó una pero no te pasó por encima el pronóstico fue bueno”, indicó en un primer momento.

“Una vez formada la tormenta se va siguiendo su evolución y trayectoria con un radar y se emiten alertas a muy corto plazo (minutos). La provincia de Mendoza no cuenta con ese servicio a pesar de ser de las más tormentosas y con más radares de la Argentina”, informó Maximiliano Viale, Investigador en Ciencias Atmosféricas del CONICET.

Juan Rivera, otro especialista en meteorología publicó que Mendoza necesita integrarse al Sistema Nacional de Alertas a muy Corto Plazo del Servicio Meteorológico Nacional. A continuación el hombre dejó una imagen donde no se indica que el Gran Mendoza es uno de los focos de la alerta de granizo. “Esta imagen deja en evidencia las falencias del SAT”, añadió.

Foto del Twit de Juan Rivero. Foto: Juan Rivero

Por otro lado, Rivera, desarrolló su punto de vista sobre la necesidad de formar parte del Sistema Nacional de Alertas. “Uno de los mejores insumos para pronosticar severidad es el radiosondeo, un globo con instrumentos meteorológicos que mide el perfil vertical de la tropósfera”, comenzó.

“Desde que arrancó la pandemia no se realizan mediciones. ¿Falta presupuesto? Seguramente, son insumos en dólares. El Servicio Meteorológico Nacional no tiene la capacidad de emitir un ACP porque no tiene radares en Mendoza”, continuó. Este es uno de los principales motivos por los que no se puede emitir una alerta de advertencia.

“Eso hubiera sido clave, pero la Provincia parece no estar interesada en poner a disposición los radares operativos (de tecnología obsoleta a esta altura) que posee Defensa Civil de Mendoza emite alertas meteorológicas. ¿Tiene meteorólogos que interpreten lo que genera el SMN y lo adaptan a la región? No sabemos. ¿Tiene potestad para emitir alertas meteorológicas? No hay legislación al respecto. Así, los ciudadanos son los perjudicados”, concluyó.

El licenciado dejó a la vista la necesidad que tiene Mendoza de que se tenga una Alerta para este tipo de fenómenos. La advertencia ayudará a que los daños por granizo o por lluvia sean menores en la provincia.