Luego de la tormenta y la caída del granizo del miércoles varias escuelas de Mendoza terminaron inundadas. Los establecimientos educativos ya habían realizado los reclamos correspondientes por daños en la infraestructura, pero las DGE y al Gobierno Provincial no les dio una respuesta.

Mediante un hilo de Twitter se dio a conocer la realidad de varias escuelas de Mendoza que sufrieron inundaciones por la tormenta y posterior granizo del miércoles en la provincia. Mediante videos se puede visibilizar el daño que sufrieron los establecimientos educativos.

La creadora del informe, la usuaria Cecilia Soria, añadió en su texto que los y las trabajadoras de la educación ya habían realizado reclamos por infraestructura desde antes que comenzaran las clases. Este es uno de los puntos por los que el SUTE reclama y por lo que se movilizó este lunes con el inicio del ciclo lectivo.

Entre las escuelas damnificadas se encuentra la escuela 4-085 Alfredo Bufano. Mediante un video se puede ver una gran filtración de agua en uno de los techos del establecimiento. Esta negligencia del Gobierno Provincial y de la DGE hace que el establecimiento se llene de agua.

En otro de los videos de la escuela se ve como el patio interno está totalmente inundado incluso en lugares donde no debería ya que los techos deberían funcionar como contenedores de la lluvia. Por sus daños y enormes agujeros en sus techos el agua se filtra.

Escuelas provinciales quedaron inundadas por las lluvias Foto: El Doce

Por otro lado, la escuela Infanta Mendocina N° 4-115 también dio a conocer su panorama en los interiores de la institución. La tormenta, el granizo y los daños de infraestructura ,que ya tenía antes del fenómeno natural, hicieron que el piso se transformara en un pequeño río.

En el video publicado en el hilo se puede ver como el personal de la institución se arremanga los pantalones para poder caminar. También, se ve como una persona se quita su calzado para poder secarse luego de haber atravesado el pasillo.

En la escuela Madre Teresa De Calcuta de Rodeo del Medio se informó que el techo de uno de los pasillos de la Institución Educativa se había caído luego del fuerte granizo. No es solo consecuencia del fenómeno meteorológico, si la infraestructura hubiese estado en condiciones nada sucedería.

Otras de las escuelas que se nombraron el el hilo de la red social son: Escalabrini Ortiz, Pavón, Técnicos Mendocinos e Inmigrantes Italianos. En todas las instituciones se ve cómo el agua inundó los establecimientos.

La reconocida escuela Pablo Nogues también forma parte de este hilo de escuelas inundadas. En el video se ve cómo los alumnos evitan los pasillos ya que tienen varios centímetros de agua. Uno de los comentarios dice que “siempre se llovió esa escuela y que ahora se inunda”. Este comentario deja al descubierto que es una problemática de hace tiempo.

El daño en las escuelas tiene como consecuencias que los alumnos no puedan asistir a sus clases al día siguiente y que por lo tanto se pierda un día de valioso aprendizaje. Hace dos años que nos alumnos no tienen clases presenciales, durante este tiempo el DGE y el Gobierno Provincial recibió reclamos de los docentes respecto a la infraestructura que no mejoró.