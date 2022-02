Este miércoles una fuerte tormenta azotó a gran parte del Gran Mendoza, dejando daños por cada sector comprendida. Autos, viviendas y hasta un shopping sufrió pérdidas a causa del granizo y la lluvia. No obstante, los más damnificados fueron los productores porque se destrozó la cosecha de este año.

Es un día de gran tristeza para el productor mendocino, especialmente para quienes han perdido todo el trabajo de un año en su tierra. En tan solo unas horas, las piedras arrasaron con la vid, olivo, floricultura y hortaliza que se plantó y cuidó los últimos 12 meses por miles de trabajadores.

Familias enteras se encontraron devastadas por las perdidas, dependiendo de la cosecha para sus ingresos. Algunos contabilizaron daños hasta el 99% y los que han tenido suerte, solamente el 40%.

Las perdidas de una finca familiar

Una joven maipucina pudo brindar detalles a Vía Mendoza sobre las perdidas que sufrió la finca de su familia, que maneja con su papa. En su terreno tiene vid, olivo y durazno.

“Somos pequeños productores de Maipú. Tenemos simplemente 3 hectáreas. Es la cuarta generación familiar que la tiene”, expresó Estefanía.

Ella contó que alcanzaron a levantar la fruta peluda hace unos días atrás. La aceituna la iban a levantar el lunes. La vid planificaban cosecharla en unos 15 días.

No podrán obtener las ganancias que habían planificado, solamente obtendrán un 30%. Foto: Gentileza

“La aceituna es lo que más hemos perdido. Más o menos un 40%. Definitivamente no lo vamos a poder cosechar para venderla en fresco sino que será para aceite”, explicó la joven.

Según Estefanía, han tenido suerte a comparación a otros productores de la zona, porque aproximadamente un 60% ha quedado en planta. Pero que haya quedado en planta no significa que se pueda vender en fresco.

“A una aceituna la han peñacado como unas seis veces. Osea que 6 piedras distintas la han golpeado en diferentes ángulos. Esa aceituna no se puede vender para fresco, solamente sirve para aceite”, explicó Estefanía.

La devastación en la voz de la maipucina es evidente. Ella indicó que iba a ser un buen año para la aceituna, habían conseguido un buen precio por el kilo.

Al ver todo su trabajo destrozado por el granizo, es difícil no sentir desesperanza y decepción. Foto: Gentileza

Ahora que deben vender su oliva para aceite, solamente podrán tener un 30% de lo que iban a ganar, ya que cada kilo en estas condiciones se paga a la mitad.

“Es como que se va parte de uno. Aveces la gente no lo entiende pero pensar que en 5 días uno iba a empezar a cosechar el trabajo de todo el año, es un desanimo total. Lo escuché decir a mi papá no sé para que uno se esfuerza tanto si todo se va tan rápido”, expresó.

Pero entre la tristeza, agradecen que sus perdidas no fueron totales. Sus vecinos, quienes se dedican a la vid, perdieron toda su uva. La tenían en parral y el granizo destrozó todo. Lo poco que les quedó en la planta se echará a perder, ya que en dos días se pudrirá.

“Increíble que no hubo ni un avión para combatir la tormenta. Creo que el estado provincial no pone nada, no existen esos aviones”, concluyó Estefanía.

Un 40% de las aceitunas se encuentran en el piso. Lo que quedó en la planta no servirá mucho, ya que está muy machucado por los golpes del granizo. Foto: Gentileza

Esta es tan solo la realidad de una familia productora de Maipú, pero fueron miles lo damnificados directamente, sin contar aquellos que sufren las consecuencias indirectamente.

Emergencia y desastre agropecuario

No es la primera vez que los productores mendocinos sufren las perdidas de su tierra a causa de una tormenta. Al comienzo de este año, gran parte del este y sur de la provincia se lamentó por una gran tormenta que azotó el sector, dejando desastres en la cosecha. De hecho, la Vendimia de Lavalle se suspendió por este motivo.

En aquella oportunidad se declaró un estado de emergencia y desde el bloque del Partido Justicialista de los diputados y senadores provinciales, están solicitando que se efectué de la misma manera.

“Estamos solicitándole al ejecutivo provincial que declare de manera urgente la emergencia y desastre agropecuario. Es bueno que los productores puedan tener certificado los daños producidos por la tormenta”, expresó Duilio Pezzutti, diputado provincial del PJ.

La intención del bloque es que los productores damnificados puedan gozar de los beneficios que un estado de emergencia les podría proveer, como la excepción de ciertos impuestos y el otorgamiento de créditos.