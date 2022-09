Regreso a Mendoza: Thiago, el fanático del Tomba venció el cáncer

Thiago Alcaraz recibió una de las noticias más esperadas por las personas que atraviesan por esta enfermedad. El niño está aún en Córdoba donde recibió el trasplante de médula para tratar la leucemia y según la respuesta de su cuerpo el tratamiento iba bien.

El mendocino fue diagnosticado con leucemia mieloblástica aguda y la única posibilidad de mejora estaba en esa provincia. Su mamá lo acompañó, al igual que su familia a la distancia y los miles de vecinos que colaboraron con su causa.

Thiago Alcaraz.

Para viajar y hacer el tratamiento su familia pidió la colaboración de todos en Mendoza para afrontar los gastos de poder estar en otra provincia.

La operación fue realizada hace más de un mes y el 30 de agosto los doctores le avisaron a Soledad Corletto, mamá de Thiago que el trasplante estaba funcionando y había sido aceptado por el cuerpo.

“Nuestro guerrero, quien jamás cayó, quien siempre le puso el pecho a su enfermedad, quien nos enseñó que querer es poder, quien aguanto todo lo que se le hacía sin nunca darse por vencido, venció el cáncer. No solo su medula está bien, no solo él está bien, ya no hay cáncer”, contaba este sábado su tía.

Un camino duro pero al fin la vuelta a casa

Thiago fue diagnosticado con leucemia a comienzo del 2021, cuando uno de sus ojos se inflamó. Esto encendió las alarmas de los doctores y comenzó un largo tratamiento.

Recibio quiemioterapia y varios medicamentos para poder mejorar, pero la última opción que quedaba era el trasplante de médula.

Toda la familia es oriunda de Godoy Cruz y este niño en especial es fanático del Club Antonio Tomba. En el partido que jugó contra Boca Juniors se pidió donaciones para que la familia siguiera solventando los gastos.

Thiago junto a sus papás y hermanos.

Thiago tiene 3 hermanos y una de sus actividades favoritas era andar en bicicleta, aunque en último tiempo lo hacía muy poco.

Ahora este luchador incansable podrá de a poco volver a hacer las cosas que le gustaban, podrá jugar con sus hermanos e ir a alentar a su equipo favorito. Y como dice su tía Belen: “Bienvenido a tu nueva vida, a disfrutar, a no dejar de soñar, a volver a ser un niño”.