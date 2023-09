El Ratón Pérez renovó su casa de Mendoza para que lo visiten más niños y puedan divertirse

El Ratón Pérez sabe que se vienen tiempos de cambio. Y el mítico personaje que busca los dientes de leche de los niños y niñas decidió hacer ampliaciones en su pequeña morada ubicada en Godoy Cruz, para hacer felices a muchos chicos que lo visitan.

El pequeño señor Pérez tiene su hogar en la calle Anatole France 50, y el sábado pasado inauguró nuevas instalaciones para que los visitantes puedan disfrutarla usando su imaginación.

Su hogar comprendía hasta el momento un pequeño árbol, unas escaleras que llevan a la entrada del hogar, un diminuto mosaico donde se puede ver un retrato del personaje y un correo donde el roedor recibe las miles de cartas de niños de todo el mundo.

Las cartas de los pequeños mendocinos al Ratón Pérez. Foto: MDZ

Y ahora, entre las nuevas incorporaciones, le agregó una ciclovía y un camino para peatones, una cancha de fútbol, un rincón para la tercera edad donde los ratones más veteranos pueden disfrutar de partidas de ajedrez, un pintoresco jardín, un tendedero de ropa (que se accede subiendo unas pequeñas escaleras), un telescopio para observar las estrellas y una plaza para jugar.

La ciclovía de la casa del Ratón Pérez en Godoy Cruz. Foto: MDZ

Gabi Carli, la titiritera detrás de esta iniciativa, confió a MDZ algunos de los detalles de las renovaciones realizadas.

“Ahora tenemos una oficina donde el Ratón Pérez guarda sus cartitas y, ocasionalmente, algunos dientes. Aunque quiero recordar a los niños que no dejen sus dientes, porque es el trabajo del Ratón Pérez ir a buscarlos”.

La casa del Ratón Pérez en Godoy Cruz. Foto: MDZ

También comentó que en la parte superior, el Ratón Pérez tiene un tendedero para colgar su ropa por si se moja en alguna de sus aventuras, junto a su ropa también hay un telescopio que este singular personaje utiliza para ver el cielo.

En cuanto al espacio verde al que bautizó Plaza del Queso, ha sido un gran éxito. Carli explicó: “La cantidad de niños que vienen y las cartas que recibimos son increíbles”.

La Plaza del Queso, en la casa del Ratón Pérez en Godoy Cruz. Foto: MDZ

Gabi Carli luego aclaró que allí los niños juegan mientras esperan ver al Ratón Pérez. Llegan no sólo de localidades de la provincia, también de otras e incluso de Chile.

“Es increíble”, dijo al referirse luego de que su existencia en Mendoza se difundiera en distintos medios. “Después apareció en un diario de Chile, pero la gente es como que va aportando un poco, en Google aparece la dirección y hasta como lugar recomendado”, comentó la titiritera, quien destacó además el apoyo de sus vecinos en esta iniciativa.

“Tenemos un proyecto para transformar el barrio en el ‘Callejón del Ratón Pérez’. En un principio iba a ser desde la ciclovía, pero la escala era muy grande, por eso decidimos dejarlo en el callejón”, sostuvo como parte de un plan a futuro.

“Estamos avanzando con la construcción de una casa roja que será la ‘Casa de la Abuela’, donde habrá una biblioteca y un código QR para que los visitantes puedan escuchar cuentos narrados por abuelas del barrio y cuentos sobre ratoncitos. También habrá un museo de arte a cielo abierto en un escalón de la casa de un vecino, una canchita del Tomba, y en la esquina un jardín botánico”, agregó.

La casa del Ratón Pérez en Godoy Cruz. Foto: MDZ

Entre las sugerencias recibida, Gabi se negó a hacer a un pequeño Ratón Pérez, “pero prefiero no hacerlo porque cada uno imagina su propio Ratón Perez, algunos con orejas largas otros más pequeños, me encanta que cada uno vea al ratón diferente y no se estanque en una sola representación”.

Este lugar mágico sigue dando motivo para seguir creciendo en la pureza de la niñez, en la infancia sana y en lo mágico que puede ser un mito, aunque en Mendoza es real.

Qué ofrece la a titerería Giraluna entorno a la Casita del ratón Pérez

La titerería Giraluna ofrece una variedad de actividades diseñadas para atrapar a jóvenes y adultos.

Una de ellas es “La Valija del Sol”, un festival primaveral que ofrece un emocionante recorrido educativo donde participan los niños y niñas de diferentes escuelas.

Allí los alumnos exploran la Casita del ratón Pérez y crean títeres con diversas temáticas. Finalmente, los pequeños pueden dar vida a sus creaciones en el escenario de la Titerería Giraluna.

No obstante, una vez al mes, se organiza una charla en la casita del Ratón Pérez para abordar temas importantes, como el bullying. Y luego los participantes construyen “monstruitos” que celebran la diversidad y valorar las diferencias entre los individuos.

Para saber sobre las diferentes actividades podrás enterarte en el Instagram de @titeresgiraluna.