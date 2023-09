Juegos Nacionales Evita: Mendoza suma más de 40 medallas y arrasó en el atletismo

En la Ciudad de Mar del Plata, se está desarrollando las 75° edición de los Juegos Nacionales Evita Juveniles y Adaptados con presencia mendocina.

La delegación de Mendoza logró obtener 43 medallas entre las que se destaca especialmente el atletismo, tanto convencional como de adaptados, que cosechó la mayor cantidad de las preseas.

Los oros fueron conseguidos en atletismo por: Lucas Suroli en los 100 metros con vallas Sub 14 convencional; Ana Paula Lizarraga en salto en largo de Sub 17 y Martina Castellón en marcha de la misma categoría. Mientras que en adaptados, Alexis Jofré logró la dorada en los 150 metros T37 Sub 14 y Abigail Chulque en los 80 metros T44 Sub 14.

En Windsurf, Mendoza también cosechó un primer lugar, mediante Nadia Heras, en sub 16.

Como así también, oro en ciclismo con Tiago Rivero en sub 16 y Delfina Mollado en sub 14 de XCO. En esta del ciclismo de montaña, con representantes del sur provincial, Mendoza se quedó con la Copa por Provincia, por segunda vez consecutiva.

Entre los adaptados, en natación, Lautaro Rodríguez logró el oro en 25 metros libres ciegos y discapacidad visual Sub 16, y Ezequiel Marcos, en Estilo Espalda Motor Sub 16. En tanto que en atletismo, lo obtuvieron Rocío Daste y Lautaro Úbeda en 80 metros de sub 16 y Abigail Chulques en 80 metros de sub 14

Las medallas para Mendoza:

Convencionales

Atletismo

3° en sub 14 en lanzamiento de disco, Zaira Calderón

3° en Sub 14, en 80 c/v, Faustina Domínguez

3° en Sub 14, en lanzamiento de jabalina, Luna Psarras

3° en Sub 14, en pentatlón, Ana Pozzoli

1° en Sub 17, salto en largo, Ana Paula Lizarraga

2° en Sub 17, en jabalina (550), con Ana Paula Rosa

1° en Sub 17 marcha, con Maritina Castellón

3° en Sub 14, en 150 electrónico, con Joaquín Videla

1° en Sub 14, 100 c/v, Lucas Soruli

3° en Sub 14, disco, con José Castro

3° en Sub 17,lanzamiento de bala (5kg), Joaquín Bustos

Natación

3° en sub 14, Estilo Libre Relevo: Julián Contrera, Josué Luna, Valentino Cherusey Lautaro Gaido.

2° en Sub 14, estilo libre 100 y 200, Lautaro Gaido Hernández.

Windsurf

1° en sub 16, Nadia Agustina Heras Martin

Ciclismo (500 mts. Scratch y puntos)

2° en sub 16, en 500 metros, Tiago Rivero

2° en sub 16, en la prueba por puntos, Abril Ureta

XCO

1°, en sub 14, Delfina Mollano

2°en sub 16, Guadalupe de Martos

Mendoza ganó la Copa de las Provincias por segunda vez, en esta disciplina.

Adaptados

Atletismo

2° en sub 18, lanzamiento de bala (5kg), Oliver Escalante

2° sub 18, lanzamiento de bala (3kg), Lucas Pitón

2° en sub 18, lanzamiento de bala (3kg), Chiara Barroso

2° en sub 18, en 1500 metros, Jesús Hualpa

3° sub 18, José Molina, en salto en largo

2° sub 18, salto en largo, Martina Pellerino

3° en sub 16, 80 metros, Lorenzo Domínguez

2° en sub 16, 80 metros (intelectuales), 3° en salto en largo, Guadalupe Cerna

1° en sub 16, 80 metros (parálisis cerebral), 2° en Lanzamiento de Bala (1kg), Rocío Daste

2° en sub 16, 80 metros (motores), en 150 metros y en salto en largo, 3° en salto en largo, Jeremías Lucero

1° en sub 16, 80 metros (intelectuales), 3° en Lanzamiento de Bala (1kg), Lautaro Úbeda

3° en sub 16, Lanzamiento de Bala (3Kg)- Ciegos y Disminuidos Visuales-, Lorenzo Molina

3° en sub 14, en 80 metros (intelectuales), Johana Alvez.

3° en sub 14, 150 metros (intelectuales), Mía Fernández

1° en sub 14, 80 metros (morotes), Abigail Chulques

3° en sub 14, en 80 metros (motores), Kiara Villalobos

2° sub 14, 80 metros (intelectual) Juan Pérez

Natación

1° Ezequiel Marcos, en Estilo Espalda Motor Sub 16